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A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка

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A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - фото 1
A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - фото 2
A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - фото 3
A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - фото 4
A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
True North
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - фото 1
  • A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - фото 2
  • A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - фото 3
  • A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - фото 4
  • A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587083014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
True North
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Im in, Hunter in the Hills, if, Between the Halo and the Horn True North, Bumblebee, Forest for the Trees, Bluest of Blue, Make Me Understand, You Have What It Takes, Summer Rain, Oh My Word
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка

True North - студийный альбом 2022 года группы a-ha. Вступительный трек альбома I’m In был выпущен в качестве первого сингла 8 июля 2022 года. Релиз представлен на двойном черном виниле и записан на скорости в 45 оборотов, а также включает 4-страничный буклет. a-ha - норвежская рок-группа, созданная в 1982 году в Осло и работающая в стиле новая волна, появившемся на излёте новой волны. Музыке a-ha присущи графичный, холодноватый (скандинавский) стиль, синтезаторно-гитарное звучание, выразительная балладная мелодика.



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587083014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
True North
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Im in, Hunter in the Hills, if, Between the Halo and the Horn True North, Bumblebee, Forest for the Trees, Bluest of Blue, Make Me Understand, You Have What It Takes, Summer Rain, Oh My Word
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
True North - студийный альбом 2022 года группы a-ha. Вступительный трек альбома I’m In был выпущен в качестве первого сингла 8 июля 2022 года. Релиз представлен на двойном черном виниле и записан на скорости в 45 оборотов, а также включает 4-страничный буклет. a-ha - норвежская рок-группа, созданная в 1982 году в Осло и работающая в стиле новая волна, появившемся на излёте новой волны. Музыке a-ha присущи графичный, холодноватый (скандинавский) стиль, синтезаторно-гитарное звучание, выразительная балладная мелодика.


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A-HA - True North (0196587083014) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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