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Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 1
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 2
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 3
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 4
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 5
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 6
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 7
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 8
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 9
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 10
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 11
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 12
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 3
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 4
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 5
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 6
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 7
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 8
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 9
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 10
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 11
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 12
  • Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696040
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
4 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Я Буду Помнить, Бледный Бармен (Вселенная), На Одной Земле, Моя Неласковая Русь, Ну И Пусть, Московская Осень, Я Вернусь, Я Тебя Недолюбил, Боже, Какой Пустяк, Мечты, Я Постелю Тебе Под Ноги Небо, Дом Хрустальный, Прощай, Мой Друг (Гастрольная), Ночь, С Христовым Рождеством, Я Зову Дождь
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка

Александр Юльевич Иванов - российский рок-певец, автор песен, лидер группы Рондо. Сборник включил в себя лучшие песни за весь период творчества исполнителя.

Отзывы о товаре Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Андриан К.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошего качества записей и подборка треков. рекомендую всем.



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Я Буду Помнить, Бледный Бармен (Вселенная), На Одной Земле, Моя Неласковая Русь, Ну И Пусть, Московская Осень, Я Вернусь, Я Тебя Недолюбил, Боже, Какой Пустяк, Мечты, Я Постелю Тебе Под Ноги Небо, Дом Хрустальный, Прощай, Мой Друг (Гастрольная), Ночь, С Христовым Рождеством, Я Зову Дождь
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Александр Юльевич Иванов - российский рок-певец, автор песен, лидер группы Рондо. Сборник включил в себя лучшие песни за весь период творчества исполнителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Андриан К.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошего качества записей и подборка треков. рекомендую всем.


Александр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка - купить по цене 4070 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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