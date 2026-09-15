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The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка

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The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка - фото 1
The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка - фото 2
The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Solid Gold Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0094634466714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Solid Gold Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:

Отзывы о товаре The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0094634466714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Solid Gold Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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