Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
На своем новом альбоме Every Loser Игги Поп наконец-то снова делает то, что у него получается лучше всего: прямолинейный рок, без излишеств и с хорошей порцией грязи. Последние годы и релизы были довольно экспериментальными для Крестного отца панка. Сначала чрезвычайно успешное сотрудничество с Джошем Хоммом из Queens Of The Stone Age на альбоме Post Pop Depression. Затем короткая интермедия с электронной группой Underworld. И, наконец, его последний альбом Free, который преподнес давним поклонникам множество сюрпризов, от эмбиента до джаза. Теперь поклонники Игги смогут насладиться Every Loser, поскольку он объединяет все фирменные особенности, которые классически ассоциируются с 75-летним музыкантом. В этом возвращении к прежней форме бывшему фронтмену The Stooges помогали различные старые друзья. Чад Смит из Red Hot Chili Peppers помогает на барабанах, а их бывший гитарист Джош Клингхоффер также не остался в стороне. Дафф МакКаган из Guns N Roses и Velvet Revolver пристегнул бас. И даже барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса, который умер в прошлом году, можно услышать на Every Loser. Продюсер Эндрю Уотт, с которым Игги написал много песен, вероятно, также сыграл большую роль в новом старом звучании Игги Попа. С альбомом Оззи Осборна Ordinary Man Уотт уже продемонстрировал, на сколько он умеет находить правильные песни и правильное звучание. Так что, благодаря Every Loser, 2023 год начался с настоящей и, возможно, несколько неожиданной изюминки для поклонников неприкрытого панк-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличный альбом.
Стабильные ребята.
Недостатки:
Звук спорный.
Отзывы о товаре Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный альбом.
Стабильные ребята.
Недостатки:
Звук спорный.