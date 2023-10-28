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Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка

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Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 1
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 2
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 3
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 4
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 5
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 6
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 7
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 8
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 9
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 10
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.01.2023
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Every Loser
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 1
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 2
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 3
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 4
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 5
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 6
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 7
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 8
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 9
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 10
  • Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
4 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678628467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.01.2023
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Every Loser
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка

На своем новом альбоме Every Loser Игги Поп наконец-то снова делает то, что у него получается лучше всего: прямолинейный рок, без излишеств и с хорошей порцией грязи. Последние годы и релизы были довольно экспериментальными для Крестного отца панка. Сначала чрезвычайно успешное сотрудничество с Джошем Хоммом из Queens Of The Stone Age на альбоме Post Pop Depression. Затем короткая интермедия с электронной группой Underworld. И, наконец, его последний альбом Free, который преподнес давним поклонникам множество сюрпризов, от эмбиента до джаза. Теперь поклонники Игги смогут насладиться Every Loser, поскольку он объединяет все фирменные особенности, которые классически ассоциируются с 75-летним музыкантом. В этом возвращении к прежней форме бывшему фронтмену The Stooges помогали различные старые друзья. Чад Смит из Red Hot Chili Peppers помогает на барабанах, а их бывший гитарист Джош Клингхоффер также не остался в стороне. Дафф МакКаган из Guns N Roses и Velvet Revolver пристегнул бас. И даже барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса, который умер в прошлом году, можно услышать на Every Loser. Продюсер Эндрю Уотт, с которым Игги написал много песен, вероятно, также сыграл большую роль в новом старом звучании Игги Попа. С альбомом Оззи Осборна Ordinary Man Уотт уже продемонстрировал, на сколько он умеет находить правильные песни и правильное звучание. Так что, благодаря Every Loser, 2023 год начался с настоящей и, возможно, несколько неожиданной изюминки для поклонников неприкрытого панк-рока.

Отзывы о товаре Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка

28.10.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом.
Стабильные ребята.

Недостатки:
Звук спорный.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678628467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.01.2023
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Every Loser
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
На своем новом альбоме Every Loser Игги Поп наконец-то снова делает то, что у него получается лучше всего: прямолинейный рок, без излишеств и с хорошей порцией грязи. Последние годы и релизы были довольно экспериментальными для Крестного отца панка. Сначала чрезвычайно успешное сотрудничество с Джошем Хоммом из Queens Of The Stone Age на альбоме Post Pop Depression. Затем короткая интермедия с электронной группой Underworld. И, наконец, его последний альбом Free, который преподнес давним поклонникам множество сюрпризов, от эмбиента до джаза. Теперь поклонники Игги смогут насладиться Every Loser, поскольку он объединяет все фирменные особенности, которые классически ассоциируются с 75-летним музыкантом. В этом возвращении к прежней форме бывшему фронтмену The Stooges помогали различные старые друзья. Чад Смит из Red Hot Chili Peppers помогает на барабанах, а их бывший гитарист Джош Клингхоффер также не остался в стороне. Дафф МакКаган из Guns N Roses и Velvet Revolver пристегнул бас. И даже барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса, который умер в прошлом году, можно услышать на Every Loser. Продюсер Эндрю Уотт, с которым Игги написал много песен, вероятно, также сыграл большую роль в новом старом звучании Игги Попа. С альбомом Оззи Осборна Ordinary Man Уотт уже продемонстрировал, на сколько он умеет находить правильные песни и правильное звучание. Так что, благодаря Every Loser, 2023 год начался с настоящей и, возможно, несколько неожиданной изюминки для поклонников неприкрытого панк-рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.10.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом.
Стабильные ребята.

Недостатки:
Звук спорный.


Iggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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