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Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) виниловая пластинка

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Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) - фото 1
Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) - фото 2
Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) - фото 3
Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) - фото 4
Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) - фото 1
  • Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) - фото 2
  • Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) - фото 3
  • Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) - фото 4
  • Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497810666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Miss Judy's Farm, You're So Rude, Love Lives Here, Last Orders Please, Stay with Me, Debris, Memphis, Too Bad, That's All You Need
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) виниловая пластинка

«A Nod Is As Good As a Wink. to a Blind Horse» — третий альбом британской рок-группы Faces, выпущенный в 1971 году. Это был их самый коммерчески успешный альбом, достигший 6-го места в США и 2-го места в Великобритании. Он содержит их самый большой хит в США, дерзкую песню «Stay with Me», а сам альбом получил золотой сертификат RIAA в 1972 году. Лимитированное издание на виниле. «A Nod Is as Good as a Wink.to a Blind Horse» демонстрирует фирменное рок-н-ролльное звучание Faces, включая бессмертный хит «Stay with Me». Идеальное сочетание зажигательных танцевальных гимнов и проникновенных баллад демонстрирует выдающийся талант группы в создании песен и является свидетельством их мощного, слаженного взаимодействия.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497810666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Miss Judy's Farm, You're So Rude, Love Lives Here, Last Orders Please, Stay with Me, Debris, Memphis, Too Bad, That's All You Need
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«A Nod Is As Good As a Wink. to a Blind Horse» — третий альбом британской рок-группы Faces, выпущенный в 1971 году. Это был их самый коммерчески успешный альбом, достигший 6-го места в США и 2-го места в Великобритании. Он содержит их самый большой хит в США, дерзкую песню «Stay with Me», а сам альбом получил золотой сертификат RIAA в 1972 году. Лимитированное издание на виниле. «A Nod Is as Good as a Wink.to a Blind Horse» демонстрирует фирменное рок-н-ролльное звучание Faces, включая бессмертный хит «Stay with Me». Идеальное сочетание зажигательных танцевальных гимнов и проникновенных баллад демонстрирует выдающийся талант группы в создании песен и является свидетельством их мощного, слаженного взаимодействия.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Faces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (603497810666) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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