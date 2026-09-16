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Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка

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Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 1
Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 2
Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 3
Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 4
Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 5
Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 6
Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 7
Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tom Odell
Альбом (сингл)
A Wonderful Life
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 6
  • Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 7
  • Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721970
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0198704451652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tom Odell
Альбом (сингл)
A Wonderful Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don’t Let Me Go, Don’t Cry, Prayer, Can We Just Go Home, Why Do I Always, Wonderful Live, Ugly, Strange House, Can Old Lovers, The End of Suffering
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка

Обладатель множества наград, британский певец и музыкант Том Оделл выпустил свой седьмой студийный альбом A Wonderful Life. Издание на виниле. Альбом «A Wonderful Life» был написан за девять месяцев в 2024 году, в гастрольных автобусах и поездах, вдали от лондонской жизни Тома. Работа над текстами песен была более чем над любым другим альбомом, и поэтому треки на седьмом альбоме Оделла представляют собой одни из самых искренних и трогательных моментов его карьеры.

Отзывы о товаре Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0198704451652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tom Odell
Альбом (сингл)
A Wonderful Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don’t Let Me Go, Don’t Cry, Prayer, Can We Just Go Home, Why Do I Always, Wonderful Live, Ugly, Strange House, Can Old Lovers, The End of Suffering
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Обладатель множества наград, британский певец и музыкант Том Оделл выпустил свой седьмой студийный альбом A Wonderful Life. Издание на виниле. Альбом «A Wonderful Life» был написан за девять месяцев в 2024 году, в гастрольных автобусах и поездах, вдали от лондонской жизни Тома. Работа над текстами песен была более чем над любым другим альбомом, и поэтому треки на седьмом альбоме Оделла представляют собой одни из самых искренних и трогательных моментов его карьеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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