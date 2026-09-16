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Мохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Мохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка

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Мохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка - фото 1
Мохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мохито
Альбом (сингл)
Счастье в простом
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Мохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка - фото 1
  • Мохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698523
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
4 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мохито
Альбом (сингл)
Счастье в простом
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
И до утра, Живи ему назло, Счастье в простом, Не дам в обиду, Ловлю моменты, Просто устала, Слёзы солнца, Плакать и танцевать, В жизни так бывает, Smoking in my life, Руки прочь, Прости, малая, Я не могу без тебя, Не беги, На радио
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Мохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка

Впервые на виниле группа МОХИТО. Дуэты разных поколений талантливых артистов, вместе реализовывающих свое виденье качественной современной поп-музыки. За время существования группа, превратились в настоящих хитмейкеров, чьи треки и клипы плотно обосновались в топ-чартах радиостанций, телеканалов и стриминговых платформ.

Отзывы о товаре Мохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мохито
Альбом (сингл)
Счастье в простом
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
И до утра, Живи ему назло, Счастье в простом, Не дам в обиду, Ловлю моменты, Просто устала, Слёзы солнца, Плакать и танцевать, В жизни так бывает, Smoking in my life, Руки прочь, Прости, малая, Я не могу без тебя, Не беги, На радио
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Впервые на виниле группа МОХИТО. Дуэты разных поколений талантливых артистов, вместе реализовывающих свое виденье качественной современной поп-музыки. За время существования группа, превратились в настоящих хитмейкеров, чьи треки и клипы плотно обосновались в топ-чартах радиостанций, телеканалов и стриминговых платформ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка - по цене 4210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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