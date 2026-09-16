Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
Альбом «Всё сначала» группы НЕПАРА, выпущенный в 1998 году. Данное виниловое издание позволяет по-новому оценить глубину и эмоциональную мощь этих композиций. Их аранжировки, сочетающие акустическую гитару, фортепиано и проникновенный вокал, раскрываются на виниле с особой теплотой и детализацией, подчеркивая поэтичность текстов и силу исполнительского мастерства. «Бог тебя выдумал» — философская баллада, в которой лирический герой обращается к высшим силам, восхищаясь совершенством и загадочностью возлюбленной. Песня отличается искренностью и метафоричностью. «Плачь и смотри» — эмоциональная композиция, построенная на контрасте. Её напряженное звучание и мощный вокал передают драматизм переживаний, заставляя слушателя проживать историю вместе с исполнителем. Это издание — прекрасная возможность насладиться не только целостностью культового альбома, но и оценить две его самые сильные и пронзительные композиции, звучание которых идеально передает аналоговый формат.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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