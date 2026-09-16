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Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка

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Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка - фото 4
Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Непара
Альбом (сингл)
Всё сначала
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка - фото 1
  • Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка - фото 2
  • Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка - фото 3
  • Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка - фото 4
  • Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723077
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
4 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819848499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Непара
Альбом (сингл)
Всё сначала
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Её звали Америка, Сезонная, Подарю тебе полмира, Плачь и смотри, Плакала, Бог тебя выдумал, Письмо, Танго, Вздох - взгляд, Что впереди, Где ты была (Я смотрел)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка

Альбом «Всё сначала» группы НЕПАРА, выпущенный в 1998 году. Данное виниловое издание позволяет по-новому оценить глубину и эмоциональную мощь этих композиций. Их аранжировки, сочетающие акустическую гитару, фортепиано и проникновенный вокал, раскрываются на виниле с особой теплотой и детализацией, подчеркивая поэтичность текстов и силу исполнительского мастерства. «Бог тебя выдумал» — философская баллада, в которой лирический герой обращается к высшим силам, восхищаясь совершенством и загадочностью возлюбленной. Песня отличается искренностью и метафоричностью. «Плачь и смотри» — эмоциональная композиция, построенная на контрасте. Её напряженное звучание и мощный вокал передают драматизм переживаний, заставляя слушателя проживать историю вместе с исполнителем. Это издание — прекрасная возможность насладиться не только целостностью культового альбома, но и оценить две его самые сильные и пронзительные композиции, звучание которых идеально передает аналоговый формат.

Отзывы о товаре Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819848499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Непара
Альбом (сингл)
Всё сначала
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Её звали Америка, Сезонная, Подарю тебе полмира, Плачь и смотри, Плакала, Бог тебя выдумал, Письмо, Танго, Вздох - взгляд, Что впереди, Где ты была (Я смотрел)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом «Всё сначала» группы НЕПАРА, выпущенный в 1998 году. Данное виниловое издание позволяет по-новому оценить глубину и эмоциональную мощь этих композиций. Их аранжировки, сочетающие акустическую гитару, фортепиано и проникновенный вокал, раскрываются на виниле с особой теплотой и детализацией, подчеркивая поэтичность текстов и силу исполнительского мастерства. «Бог тебя выдумал» — философская баллада, в которой лирический герой обращается к высшим силам, восхищаясь совершенством и загадочностью возлюбленной. Песня отличается искренностью и метафоричностью. «Плачь и смотри» — эмоциональная композиция, построенная на контрасте. Её напряженное звучание и мощный вокал передают драматизм переживаний, заставляя слушателя проживать историю вместе с исполнителем. Это издание — прекрасная возможность насладиться не только целостностью культового альбома, но и оценить две его самые сильные и пронзительные композиции, звучание которых идеально передает аналоговый формат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Непара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка - купить по цене 4210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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