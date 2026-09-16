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Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка

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Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - фото 1
Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - фото 2
Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - фото 3
Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - фото 4
Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foster The People
Альбом (сингл)
Paradise State Of Mind
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - фото 1
  • Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - фото 2
  • Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - фото 3
  • Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - фото 4
  • Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678607462]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foster The People
Альбом (сингл)
Paradise State Of Mind
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
See You In The Afterlife, Lost In Space, Take Me Back, Let Go, Feed Me Paradise State Of Mind, Glitchzig, The Holy Shangri-La, Sometimes I Wanna Be Bad, Chasing Low Vibrations, A Diamond To Be Born
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка

Мультиплатиновая группа Foster The People возвращается в 2024 году с долгожданным четвертым студийным альбомом - Paradise State of Mind. Издание на цветном виниле.. «Альбом начинался как пример кроссовера диско, фанка, госпела, джаза и всех этих звуков конца 70-х. Это было очень особенное время, когда эти разные стили музыки цитировали друг друга — такие артисты, как Найл Роджерс и Chic, Tom Tom Club и Джорджо Мородер», — говорит Марк Фостер. «Я хотел погрузиться в то время и почувствовать,



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678607462]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foster The People
Альбом (сингл)
Paradise State Of Mind
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
See You In The Afterlife, Lost In Space, Take Me Back, Let Go, Feed Me Paradise State Of Mind, Glitchzig, The Holy Shangri-La, Sometimes I Wanna Be Bad, Chasing Low Vibrations, A Diamond To Be Born
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мультиплатиновая группа Foster The People возвращается в 2024 году с долгожданным четвертым студийным альбомом - Paradise State of Mind. Издание на цветном виниле.. «Альбом начинался как пример кроссовера диско, фанка, госпела, джаза и всех этих звуков конца 70-х. Это было очень особенное время, когда эти разные стили музыки цитировали друг друга — такие артисты, как Найл Роджерс и Chic, Tom Tom Club и Джорджо Мородер», — говорит Марк Фостер. «Я хотел погрузиться в то время и почувствовать,


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (0075678607462) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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