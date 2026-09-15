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Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка

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Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка - фото 1
Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка - фото 2
Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Грешной Души Печаль
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696041
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка
4 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Media Land
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Media Land
Barcode
[4690251023628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Грешной Души Печаль
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Боже, Какой Пустяк!, Я Постелю Тебе Под Ноги Небо, Моя неласковая Русь, Ночь, Москва Она Поверила В Сказку, Я Здесь Живу, Жаль, Я Верю Огню, Нежность, Ты Мой Свет (Но Я Тебе Не Верю), Святая Ложь, Я Зову Дождь, Белый Снег, Она Поверила В Сказку
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка

Впервые – издание легендарного альбома легендарного артиста на Виниле!

Отзывы о товаре Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Media Land
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Media Land
Barcode
[4690251023628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Грешной Души Печаль
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Боже, Какой Пустяк!, Я Постелю Тебе Под Ноги Небо, Моя неласковая Русь, Ночь, Москва Она Поверила В Сказку, Я Здесь Живу, Жаль, Я Верю Огню, Нежность, Ты Мой Свет (Но Я Тебе Не Верю), Святая Ложь, Я Зову Дождь, Белый Снег, Она Поверила В Сказку
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Впервые – издание легендарного альбома легендарного артиста на Виниле!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Александр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая пластинка - по цене 4280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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