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Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 7
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 8
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 9
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 10
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 11
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 12
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 13
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 14
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 15
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 16
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 17
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 18
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Springtime In New York
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 9
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 10
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 11
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 12
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 13
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 14
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 15
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 16
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 17
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 18
  • Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка
4 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398657912]
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Springtime In New York
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка

Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398657912]
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Springtime In New York
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4100 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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