Описание товара Slayer - Undisputed Attitude (0602537494064) виниловая пластинка

"Undisputed Attitude" - седьмой студийный альбом американской трэш-метал группы Slayer, выпущенный 28 мая 1996 года на лейбле American Recordings. Альбом почти полностью состоит из каверов на песни в стиле панк-рок и хардкор-панк, а также включает две композиции, написанные гитаристом Джеффом Ханнеманом в 1984 и 1985 годах для сайд-проекта Pap Smear; заключительная композиция, "Gemini", является единственной оригинальной композицией. Кавер-версии песен на альбоме были первоначально записаны группами The Stooges, Minor Threat, T.S.O.L., D.R.I., D.I., Dr. Know и Verbal Abuse. "Undisputed Attitude" занял 34-е место в US Billboard 200. Slayer – культовая американская трэш-метал-группа из Хантингтон-Парка, штат Калифорния. Команда была образована в 1981 году гитаристами Керри Кингом и Джеффом Ханнеманом, барабанщиком Дейвом Ломбардо и басистом/вокалистом Томом Арайей. Быстрый и агрессивный музыкальный стиль Slayer сделал их одной из групп "большой четверки" трэш-метала, наряду с Metallica, Megadeth и Anthrax. Последний состав Slayer сформировался из Арайи, Кинга, барабанщика Пола Бостафа (который заменил Ломбардо в 1992 году и снова в 2013 году) и гитариста Гэри Холта (который заменил Ханнемана в 2011 году). Барабанщик Йон Детте также был членом группы. В первоначальном составе группы Кинг, Ханнеман и Арайя участвовали в написании текстов, а вся музыка была написана Кингом и Ханнеманом. Лирика группы и оформление альбомов, в которых затрагиваются такие проблемы общества, как серийные убийцы, пытки, геноцид, организованная преступность, тайные общества, оккультизм, расизм и война, вызвали запреты на выпуск альбомов, задержки с выступлениями и издание материалов, судебные иски и критику со стороны различных сообществ. Тем не менее, их музыка оказала большое влияние, на нее ссылались многие группы, описывая как музыкальное влияние команды, так и визуальные и лирические заимствования; третий альбом группы, «Reign in Blood» (1986), был описан как один из самых тяжелых и влиятельных альбомов трэш-метала. Slayer выпустила двенадцать студийных альбомов, три концертных альбома, бокс-сет, шесть музыкальных видеоклипов, два EP и альбом обложек. Четыре студийных альбома группы получили золотую сертификацию в США. Slayer продали 5 миллионов копий в США с 1991 по 2013 год, по данным Nielsen SoundScan, и более 20 миллионов по всему миру. Группа получила пять номинаций на премию Грэмми, выиграв одну в 2007 году за песню "Eyes of the Insane" и одну в 2008 году за песню "Final Six", обе с альбома «Christ Illusion» (2006). После более чем трех десятилетий записей и выступлений Slayer объявили в январе 2018 года о начале прощального тура, который прошел с мая 2018 года по ноябрь 2019 года, после чего знаменитая команда распустилась.