Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Я Прошел Сибирь
Жанр
Шансон
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
В наличии
Код товара: 705782
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3 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Я Прошел Сибирь
Жанр
Шансон
Трек-лист
Я Прошёл Сибирь, Браво, Ностальгия о будущей любви, Мадам, Я Знаю Вас, Девочка-Пай 2, Всё Сбудется (Помолчим), Искры В Камине, Пусти Меня Мама, На Бывшей Новой, Владимирский Централ, Не Спалила Любила, Это Имя, Зона СПИДу - (Зона - СПИДу !), А Сечку Жрите Сами, Мамины Подружки, Это Было Вчера (Вот и все), Светочка (Светка)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка
Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Я Прошел Сибирь
Жанр
Шансон
Трек-лист
Я Прошёл Сибирь, Браво, Ностальгия о будущей любви, Мадам, Я Знаю Вас, Девочка-Пай 2, Всё Сбудется (Помолчим), Искры В Камине, Пусти Меня Мама, На Бывшей Новой, Владимирский Централ, Не Спалила Любила, Это Имя, Зона СПИДу - (Зона - СПИДу !), А Сечку Жрите Сами, Мамины Подружки, Это Было Вчера (Вот и все), Светочка (Светка)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Купить Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - по цене 3990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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