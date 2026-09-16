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Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка

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Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - фото 1
Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - фото 2
Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - фото 3
Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - фото 4
Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Я Прошел Сибирь
Жанр
Шансон
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - фото 1
  • Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - фото 2
  • Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - фото 3
  • Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - фото 4
  • Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705782
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка
3 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Я Прошел Сибирь
Жанр
Шансон
Трек-лист
Я Прошёл Сибирь, Браво, Ностальгия о будущей любви, Мадам, Я Знаю Вас, Девочка-Пай 2, Всё Сбудется (Помолчим), Искры В Камине, Пусти Меня Мама, На Бывшей Новой, Владимирский Централ, Не Спалила Любила, Это Имя, Зона СПИДу - (Зона - СПИДу !), А Сечку Жрите Сами, Мамины Подружки, Это Было Вчера (Вот и все), Светочка (Светка)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка

Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Я Прошел Сибирь
Жанр
Шансон
Трек-лист
Я Прошёл Сибирь, Браво, Ностальгия о будущей любви, Мадам, Я Знаю Вас, Девочка-Пай 2, Всё Сбудется (Помолчим), Искры В Камине, Пусти Меня Мама, На Бывшей Новой, Владимирский Централ, Не Спалила Любила, Это Имя, Зона СПИДу - (Зона - СПИДу !), А Сечку Жрите Сами, Мамины Подружки, Это Было Вчера (Вот и все), Светочка (Светка)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Михаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая пластинка - по цене 3990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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