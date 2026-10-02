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Gary Burton & Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gary Burton & Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка

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Gary Burton &amp; Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото 1
Gary Burton &amp; Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото 2
Gary Burton &amp; Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото 3
Gary Burton &amp; Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото 4
Gary Burton &amp; Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gary Burton & Chick Corea
Альбом (сингл)
CRYSTAL SILENCE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gary Burton &amp; Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото 1
  • Gary Burton &amp; Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото 2
  • Gary Burton &amp; Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото 3
  • Gary Burton &amp; Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото 4
  • Gary Burton &amp; Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gary Burton & Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602547801630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gary Burton & Chick Corea
Альбом (сингл)
CRYSTAL SILENCE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Senor Mouse, Arise, Her Eyes, I'm Your Pal, Desert Air, Crystal Silence, Falling Grace, Feelings And Things, Childrens Song, What Game Shall We Play Today
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gary Burton & Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка

Track List

A1Senor Mouse
A2Arise, Her Eyes
A3I'm Your Pal
A4Desert Air
B1Crystal Silence
B2Falling Grace
B3Feelings And Things
B4Childrens Song
B5What Game Shall We Play Today

Отзывы о товаре Gary Burton & Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602547801630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gary Burton & Chick Corea
Альбом (сингл)
CRYSTAL SILENCE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Senor Mouse, Arise, Her Eyes, I'm Your Pal, Desert Air, Crystal Silence, Falling Grace, Feelings And Things, Childrens Song, What Game Shall We Play Today
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Senor Mouse
A2Arise, Her Eyes
A3I'm Your Pal
A4Desert Air
B1Crystal Silence
B2Falling Grace
B3Feelings And Things
B4Childrens Song
B5What Game Shall We Play Today
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gary Burton & Chick Corea - Crystal Silence (0602547801630) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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