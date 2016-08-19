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Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка

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Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 1
Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 2
Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2016
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 138569
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Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2016
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка

Track List

A1Survival3:31
A2Secret5:03
A3I'd Rather Be Your Lover4:40
A4Don't Stop4:37
A5Inside Of Me4:12
B1Human Nature4:54
B2Forbidden Love4:09
B3Love Tried To Welcome Me5:21
B4Sanctuary4:51
B5Bedtime Story5:03
B6Take A Bow5:21

Отзывы о товаре Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2016
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Survival3:31
A2Secret5:03
A3I'd Rather Be Your Lover4:40
A4Don't Stop4:37
A5Inside Of Me4:12
B1Human Nature4:54
B2Forbidden Love4:09
B3Love Tried To Welcome Me5:21
B4Sanctuary4:51
B5Bedtime Story5:03
B6Take A Bow5:21
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Отзывы


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