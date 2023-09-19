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Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 4
Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 5
Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 6
Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 7
Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.04.2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
AMERICAN LIFE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 4
  • Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 5
  • Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 6
  • Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 7
  • Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99135
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Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624843917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.04.2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
AMERICAN LIFE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка

Track List

A1American Life4:58
A2Hollywood4:24
A3I'm So Stupid4:08
B1Love Profusion3:38
B2Nobody Knows Me4:39
B3Nothing Fails4:49
C1Intervention4:54
C2X-Static Process3:49
C3Mother And Father4:33
D1Die Another Day (From The MGM Motion Picture Die Another Day)4:38
D2Easy Ride5:05

Отзывы о товаре Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка

19.09.2023
Михаил

Достоинства:
Альбом очень мощный и очень круто записан.

Недостатки:
На мой взгляд немного переборщили с мастерингом. Иногда кажется, что динамик сейчас вылетит)))



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624843917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.04.2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
AMERICAN LIFE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1American Life4:58
A2Hollywood4:24
A3I'm So Stupid4:08
B1Love Profusion3:38
B2Nobody Knows Me4:39
B3Nothing Fails4:49
C1Intervention4:54
C2X-Static Process3:49
C3Mother And Father4:33
D1Die Another Day (From The MGM Motion Picture Die Another Day)4:38
D2Easy Ride5:05
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.09.2023
Михаил

Достоинства:
Альбом очень мощный и очень круто записан.

Недостатки:
На мой взгляд немного переборщили с мастерингом. Иногда кажется, что динамик сейчас вылетит)))


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