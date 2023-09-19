Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.04.2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
AMERICAN LIFE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99135
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624843917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.04.2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
AMERICAN LIFE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка
Track List
|A1
|American Life
|4:58
|A2
|Hollywood
|4:24
|A3
|I'm So Stupid
|4:08
|B1
|Love Profusion
|3:38
|B2
|Nobody Knows Me
|4:39
|B3
|Nothing Fails
|4:49
|C1
|Intervention
|4:54
|C2
|X-Static Process
|3:49
|C3
|Mother And Father
|4:33
|D1
|Die Another Day (From The MGM Motion Picture Die Another Day)
|4:38
|D2
|Easy Ride
|5:05
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624843917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.04.2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
AMERICAN LIFE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|American Life
|4:58
|A2
|Hollywood
|4:24
|A3
|I'm So Stupid
|4:08
|B1
|Love Profusion
|3:38
|B2
|Nobody Knows Me
|4:39
|B3
|Nothing Fails
|4:49
|C1
|Intervention
|4:54
|C2
|X-Static Process
|3:49
|C3
|Mother And Father
|4:33
|D1
|Die Another Day (From The MGM Motion Picture Die Another Day)
|4:38
|D2
|Easy Ride
|5:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Альбом очень мощный и очень круто записан.
Недостатки:
На мой взгляд немного переборщили с мастерингом. Иногда кажется, что динамик сейчас вылетит)))
Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Madonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом очень мощный и очень круто записан.
Недостатки:
На мой взгляд немного переборщили с мастерингом. Иногда кажется, что динамик сейчас вылетит)))