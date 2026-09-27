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Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка

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Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 3
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 4
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 5
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 6
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 7
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 8
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 9
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 10
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 11
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 12
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 13
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 14
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 15
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 16
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 17
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 18
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 3
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 4
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 5
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 6
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 7
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 8
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 9
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 10
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 11
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 12
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 13
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 14
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 15
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 16
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 17
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 18
  • Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка
5 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка

Moon Music — новый альбом группы Coldplay Moon Music. Издание на прозрачном эко-виниле.. Moon Music — первый альбом Coldplay после Music Of The Spheres (2021), который занял первое место в Великобритании, второе в Германии и четвёртое в США, был номинирован на премию Grammy в категории «Альбом года» и на сегодняшний день собрал более 4 миллиардов прослушиваний.

Отзывы о товаре Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Moon Music — новый альбом группы Coldplay Moon Music. Издание на прозрачном эко-виниле.. Moon Music — первый альбом Coldplay после Music Of The Spheres (2021), который занял первое место в Великобритании, второе в Германии и четвёртое в США, был номинирован на премию Grammy в категории «Альбом года» и на сегодняшний день собрал более 4 миллиардов прослушиваний.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coldplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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