Buddha Bar - Early Years By Ravin (coloured) (3596974105164) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Buddha Bar - Early Years By Ravin (coloured) (3596974105164) виниловая пластинка
"Early Years By Ravin" - сборник серии Buddha-Bar 2022 года. Сборники Buddha-Bar — это культовая серия компиляционных альбомов, выпущенных франшизой бара, ресторана и отеля Buddha-Bar, созданной ресторатором Раймоном Висаном и диджеем и дизайнером интерьеров Клодом Шалле в Париже, Франция. После своего основания Buddha-Bar стал эталоном среди иностранных яппи и богатых туристов, посещающих город, и породил множество подражателей, став популярным отчасти благодаря уникальному выбору диджеями заведения эклектичной, авангардной музыки. Buddha-Bar стал известен на международном уровне благодаря выпуску популярных сборников лаунжа, чилаута и мировой музыки, издаваемых компанией George V Records. Первая компиляция Buddha-Bar появилась в 1999 году.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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