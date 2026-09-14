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Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка

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Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка - фото 1
Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Uma2Rman
Альбом (сингл)
1825
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка - фото 1
  • Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734580
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Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Uma2Rman
Альбом (сингл)
1825
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Прасковья, Ночной Дозор, Ума Турман, Тайд, Ты ушла, Скажи, Ты далеко, Теннис, Не позвонишь, В городе лето, Папины дочки, Куда приводят мечты, Дайте сигарету, Любовь на сноуборде, Проститься
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка

Группа Uma2rman представляет специальный сборник «1825», в который вошли ключевые композиции, отобранные самими музыкантами. Это издание — уникальная возможность переосмыслить творческий путь коллектива через его главные хиты. Особенностью релиза является запись на скорости 45 RPM, что обеспечивает повышенную детализацию звучания, более широкий динамический диапазон и чистоту воспроизведения — такой формат оценят истинные аудиофилы. Сборник охватывает разные эпохи творчества Uma2rman — от ироничного хита «Ума Турман» и лирической «Прасковья» до поздних работ, таких как «Проститься». Скорость 45 RPM раскрывает нюансы аранжировок, делая звучание особенно объёмным и живым. Это не просто сборник, а путешествие по самой сути творчества группы. Это издание станет жемчужиной коллекции для всех поклонников Uma2rman и ценителей качественного винила, позволяя услышать знакомые хиты в новом, обогащённом звучании.

Отзывы о товаре Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Uma2Rman
Альбом (сингл)
1825
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Прасковья, Ночной Дозор, Ума Турман, Тайд, Ты ушла, Скажи, Ты далеко, Теннис, Не позвонишь, В городе лето, Папины дочки, Куда приводят мечты, Дайте сигарету, Любовь на сноуборде, Проститься
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Группа Uma2rman представляет специальный сборник «1825», в который вошли ключевые композиции, отобранные самими музыкантами. Это издание — уникальная возможность переосмыслить творческий путь коллектива через его главные хиты. Особенностью релиза является запись на скорости 45 RPM, что обеспечивает повышенную детализацию звучания, более широкий динамический диапазон и чистоту воспроизведения — такой формат оценят истинные аудиофилы. Сборник охватывает разные эпохи творчества Uma2rman — от ироничного хита «Ума Турман» и лирической «Прасковья» до поздних работ, таких как «Проститься». Скорость 45 RPM раскрывает нюансы аранжировок, делая звучание особенно объёмным и живым. Это не просто сборник, а путешествие по самой сути творчества группы. Это издание станет жемчужиной коллекции для всех поклонников Uma2rman и ценителей качественного винила, позволяя услышать знакомые хиты в новом, обогащённом звучании.
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