Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
Группа Uma2rman представляет специальный сборник «1825», в который вошли ключевые композиции, отобранные самими музыкантами. Это издание — уникальная возможность переосмыслить творческий путь коллектива через его главные хиты. Особенностью релиза является запись на скорости 45 RPM, что обеспечивает повышенную детализацию звучания, более широкий динамический диапазон и чистоту воспроизведения — такой формат оценят истинные аудиофилы. Сборник охватывает разные эпохи творчества Uma2rman — от ироничного хита «Ума Турман» и лирической «Прасковья» до поздних работ, таких как «Проститься». Скорость 45 RPM раскрывает нюансы аранжировок, делая звучание особенно объёмным и живым. Это не просто сборник, а путешествие по самой сути творчества группы. Это издание станет жемчужиной коллекции для всех поклонников Uma2rman и ценителей качественного винила, позволяя услышать знакомые хиты в новом, обогащённом звучании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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