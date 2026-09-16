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Cage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) виниловая пластинка

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Cage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) виниловая пластинка - фото 1
Cage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Thank You, Happy Birthday
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) виниловая пластинка - фото 1
  • Cage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0886978142115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Thank You, Happy Birthday
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Always Something, Aberdeen, Indy Kidz, Shake Me Down, 2024, Sell Yourself, Rubber Ball, Right Before My Eyes, Around My Head, Sabertooth Tiger, Japanese Buffalo, Flow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) виниловая пластинка

Cage the Elephant выпускают свой долгожданный второй альбом THANK YOU HAPPY BIRTHDAY. Продюсером альбома выступил Джей Джойс, а запись прошла на студии Tragedy/Tragedy Studios в Нэшвилле, штат Теннесси. Альбом стал продолжением дебютного альбома 2009 года, получившего признание критиков. Cage the Elephant возвращаются с сборником из 13 энергичных и вдохновенных рок-песен, демонстрирующим расширенное звучание группы и смело напоминающим о том, почему они являются одной из самых любимых рок-групп современности.

Отзывы о товаре Cage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0886978142115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Thank You, Happy Birthday
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Always Something, Aberdeen, Indy Kidz, Shake Me Down, 2024, Sell Yourself, Rubber Ball, Right Before My Eyes, Around My Head, Sabertooth Tiger, Japanese Buffalo, Flow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Cage the Elephant выпускают свой долгожданный второй альбом THANK YOU HAPPY BIRTHDAY. Продюсером альбома выступил Джей Джойс, а запись прошла на студии Tragedy/Tragedy Studios в Нэшвилле, штат Теннесси. Альбом стал продолжением дебютного альбома 2009 года, получившего признание критиков. Cage the Elephant возвращаются с сборником из 13 энергичных и вдохновенных рок-песен, демонстрирующим расширенное звучание группы и смело напоминающим о том, почему они являются одной из самых любимых рок-групп современности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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