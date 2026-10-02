Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка
"Total: From Joy Division To New Order" - впервые на виниле, переиздание на двойном виниле совместной компиляции хитов 2011 года британских групп новой волны Joy Division и New Order. Компиляция включает отдельные версии треков Joy Division и New Order, с новым мастерингом под винил от Фрэнка Аркрайта с его ремастированных исходников 2011 года. Знаменитая обложка альбома была создана Говардом Уэйкфилдом в сотрудничестве с дизайнером Питером Сэвиллом. В Компиляцию входят UK Top 10 синглы New Order "Blue Monday", "True Faith", "Regret" и сингл №1 "World in Motion", а также классические хиты Joy Division "Love Will Tell Us Apart", "Transmission", "She’s Lost Control" и "Atmosphere". Joy Division - британская рок-группа, образовавшаяся в Солфорде, Большой Манчестер, в 1976 году. Наряду с The Cure являются одними из ведущих коллективов пост-панка. Их музыка стремительно прогрессировала, от примитивного прямолинейного панк-рока к более рафинированному, пространственному звучанию с мрачными, обречёнными песнями-видениями. Просуществовав лишь около трёх лет и выпустив два альбома, группа распалась в 1980 году после самоубийства вокалиста и автора песен Иэна Кёртиса. Оставшиеся участники Joy Division несколько месяцев спустя образовали группу New Order, которую ожидал коммерческий успех. Британская рок-группа "New Order" была основана в 1980 году бывшими участниками "Joy Division". В 2007 году (после ухода из коллектива ударника) команда прекращает свое существование, но в 2012 году группа снова собирается вместе. В настоящее время "New Order" активно гастролирует и записывается. Всего на счету группы 9 студийных альбомов и 35 синглов, пластинки разошлись тиражом более 3-х миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитFoo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитPink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитAerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитRainbow - Rising (0600753535837) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитSnow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитRingo Starr - Goodnight Vienna (0602567007401) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитPaul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитBob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) вин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитEvanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитLacuna Coil - Live From The Apocalypse (0194398745411) виниловая...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитBudgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитThe White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка