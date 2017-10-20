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Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ELYSIUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 139821
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Коллекция PET SHOP BOYS
filter_none Товар входит в коллекцию PET SHOP BOYS

Коллекция PET SHOP BOYS


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ELYSIUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка

Track List

A1Leaving
A2Invisible
A3Winner
A4Your Early Stuff
A5A Face Like That
A6Breathing Space
B1Ego Music
B2Hold On
B3Give It A Go
B4Memory Of The Future
B5Everything Means Something
B6Requiem In Denim And Leopardskin

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ELYSIUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Leaving
A2Invisible
A3Winner
A4Your Early Stuff
A5A Face Like That
A6Breathing Space
B1Ego Music
B2Hold On
B3Give It A Go
B4Memory Of The Future
B5Everything Means Something
B6Requiem In Denim And Leopardskin
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Отзывы


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