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Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка

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Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 3
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 4
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 5
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 3
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 4
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 5
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705278
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fantasy
Barcode
[0888072672611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Chameleon, Molina, Its Just A Thought, (Whish I Could) Hideaway, Pagan Baby Sailors Lament, Born To Move, Have You Ever Seen The Rain, Rude Awakening
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Chameleon, Molina, Its Just A Thought, (Whish I Could) Hideaway, Pagan Baby Sailors Lament, Born To Move, Have You Ever Seen The Rain, Rude Awakening #2, Hey Tonight

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fantasy
Barcode
[0888072672611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Chameleon, Molina, Its Just A Thought, (Whish I Could) Hideaway, Pagan Baby Sailors Lament, Born To Move, Have You Ever Seen The Rain, Rude Awakening
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Chameleon, Molina, Its Just A Thought, (Whish I Could) Hideaway, Pagan Baby Sailors Lament, Born To Move, Have You Ever Seen The Rain, Rude Awakening #2, Hey Tonight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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