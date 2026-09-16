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Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка

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Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка - фото 1
Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка - фото 2
Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death In Vegas
Альбом (сингл)
SCORPIO RISING
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка - фото 1
  • Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка - фото 2
  • Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721631
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029548815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death In Vegas
Альбом (сингл)
SCORPIO RISING
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Leather, Girls, Hands Around My Throat, 23 Lies, Scorpio Rising, Killing Smile, Natja, So You Say You Lost Your Baby, Diving Horses, HeYourself
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка

«Scorpio Rising» — третий студийный альбом британской электронной группы Death in Vegas, выпущенный в 2002 году. Альбом получил свое название от экспериментального фильма Кеннета Энгера. Издание на виниле. В центре внимания множество приглашенных вокалистов (включая Лиама Галлахера, Хоуп Сандовал и Пола Уэллера), а также струнные аранжировки индийского скрипача и композитора доктора Субраманьяма Лакшминараяны.Несколько песен с альбома получили значительную дополнительную известность благодаря их использованию в рекламе, саундтреках к фильмам и телевидению. Например, «Girls» была использована в популярном фильме Софии Копполы «Трудности перевода». В целом, Scorpio Rising — это весьма удовлетворительная смесь экспериментальных битов и доброго старомодного гитарного рока, содержащая несколько признанных исполнений, возможно, наиболее заметное в заглавном треке, спетом Галлахером, который дерзко позаимствовал свой рифф из хита Status Quo 1967 года «Pictures of Matchstick Men».

Отзывы о товаре Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029548815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death In Vegas
Альбом (сингл)
SCORPIO RISING
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Leather, Girls, Hands Around My Throat, 23 Lies, Scorpio Rising, Killing Smile, Natja, So You Say You Lost Your Baby, Diving Horses, HeYourself
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Scorpio Rising» — третий студийный альбом британской электронной группы Death in Vegas, выпущенный в 2002 году. Альбом получил свое название от экспериментального фильма Кеннета Энгера. Издание на виниле. В центре внимания множество приглашенных вокалистов (включая Лиама Галлахера, Хоуп Сандовал и Пола Уэллера), а также струнные аранжировки индийского скрипача и композитора доктора Субраманьяма Лакшминараяны.Несколько песен с альбома получили значительную дополнительную известность благодаря их использованию в рекламе, саундтреках к фильмам и телевидению. Например, «Girls» была использована в популярном фильме Софии Копполы «Трудности перевода». В целом, Scorpio Rising — это весьма удовлетворительная смесь экспериментальных битов и доброго старомодного гитарного рока, содержащая несколько признанных исполнений, возможно, наиболее заметное в заглавном треке, спетом Галлахером, который дерзко позаимствовал свой рифф из хита Status Quo 1967 года «Pictures of Matchstick Men».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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