Megadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Peace Sells...But Who's Buying?
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 402565
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4 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0077771252617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Peace Sells...But Who's Buying?
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Megadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wake Up Dead
|3:37
|A2
|The Conjuring
|5:00
|A3
|Peace Sells
|4:05
|A4
|Devils Island
|5:02
|B1
|Good Mourning / Black Friday
|6:39
|B2
|Bad Omen
|4:03
|B3
|I Ain't Superstitious
|2:42
|B4
|My Last Words
|4:44
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Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0077771252617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Peace Sells...But Who's Buying?
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Wake Up Dead
|3:37
|A2
|The Conjuring
|5:00
|A3
|Peace Sells
|4:05
|A4
|Devils Island
|5:02
|B1
|Good Mourning / Black Friday
|6:39
|B2
|Bad Omen
|4:03
|B3
|I Ain't Superstitious
|2:42
|B4
|My Last Words
|4:44
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Megadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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