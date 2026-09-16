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Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка

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Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 1
Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 2
Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 3
Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 4
Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 5
Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 6
Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 7
Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 8
Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 9
Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ivano Fossati
Альбом (сингл)
Good-Bye Indiana
Жанр
Шансон
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 1
  • Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 2
  • Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 3
  • Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 4
  • Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 5
  • Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 6
  • Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 7
  • Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 8
  • Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 9
  • Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732577481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ivano Fossati
Альбом (сингл)
Good-Bye Indiana
Жанр
Шансон
Трек-лист
Il Grano E La Luna, Where Is Paradise, Azteca, I Treni Fantasma, Storie Per Farmi Amare, Harvest Moon, Good-Bye Indiana, Strada, Stoccarda
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка

Коллекционное издание, которое включает два альбома итальянского певца и композитора Ивани Фоссати. Он известен своими поэтичными текстами и уникальным стилем, который сочетает элементы поп-музыки, рок и фолка.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732577481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ivano Fossati
Альбом (сингл)
Good-Bye Indiana
Жанр
Шансон
Трек-лист
Il Grano E La Luna, Where Is Paradise, Azteca, I Treni Fantasma, Storie Per Farmi Amare, Harvest Moon, Good-Bye Indiana, Strada, Stoccarda
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Коллекционное издание, которое включает два альбома итальянского певца и композитора Ивани Фоссати. Он известен своими поэтичными текстами и уникальным стилем, который сочетает элементы поп-музыки, рок и фолка.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ivano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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