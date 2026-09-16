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Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка

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Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 1
Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 2
Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 3
Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 4
Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 5
Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 6
Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 7
Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Keys To The World
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 2
  • Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 3
  • Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 4
  • Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 5
  • Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 6
  • Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 7
  • Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722256
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0805520241151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Keys To The World
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Why Not Nothing?, Music Is Power, Break The Night With Colour, Words Just Get In The Way, Keys To The World, Sweet Brother Malcolm, Cry Til The Morning, Lovers?, Simple Song, World Keeps Turning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка

Альбом Keys To The World первоначально выпущенный на лейбле Parlophone в январе 2006 года, стал первым релизом Эшкрофта за четыре года, вскоре после его выступления с Coldplay на Live 8. Выпущенный на пике популярности CD, Keys To The World впервые доступен на виниле и отпечатан на аудиофильском 180-граммовом виниле в разворачивающемся конверте. Крис Мартин представил выступление Эшкрофт с песней « Bitter Sweet Symphony » на Live 8, сказав, что это «вероятно, лучшая песня из когда-либо написанных, и вот она, лучшая певица в мире». Возвращение альбома Keys To The World было очень желанным: он достиг 2-го места в британских чартах и ??получил платиновый статус. Альбом, безусловно, полон энергии – " Why Not Nothing " открывает его, с струнными и саксофонами на фоне ритма северного соула. " Music Is Power ", с сэмплом из " It's All Over " Уолтера Джексона – одна из лучших песен Эшкрофта, еще одна, где он воспевает власть, которую популярная музыка имеет над ним. Запоминающаяся, непрекращающаяся " Break The Night With Colour " – первый сингл альбома – вернула его в десятку лучших в Великобритании; с вокальными сэмплами и зловещим струнным сопровождением, заглавная композиция звучит мощно, увенчанная страстным вокалом. " Sweet Brother Malcolm " – одна из самых трогательных песен Эшкрофта, вдохновленная цветами и памятными вещами, которые собираются на фонарных столбах в пригородах после трагического события.

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0805520241151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Keys To The World
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Why Not Nothing?, Music Is Power, Break The Night With Colour, Words Just Get In The Way, Keys To The World, Sweet Brother Malcolm, Cry Til The Morning, Lovers?, Simple Song, World Keeps Turning
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Альбом Keys To The World первоначально выпущенный на лейбле Parlophone в январе 2006 года, стал первым релизом Эшкрофта за четыре года, вскоре после его выступления с Coldplay на Live 8. Выпущенный на пике популярности CD, Keys To The World впервые доступен на виниле и отпечатан на аудиофильском 180-граммовом виниле в разворачивающемся конверте. Крис Мартин представил выступление Эшкрофт с песней « Bitter Sweet Symphony » на Live 8, сказав, что это «вероятно, лучшая песня из когда-либо написанных, и вот она, лучшая певица в мире». Возвращение альбома Keys To The World было очень желанным: он достиг 2-го места в британских чартах и ??получил платиновый статус. Альбом, безусловно, полон энергии – " Why Not Nothing " открывает его, с струнными и саксофонами на фоне ритма северного соула. " Music Is Power ", с сэмплом из " It's All Over " Уолтера Джексона – одна из лучших песен Эшкрофта, еще одна, где он воспевает власть, которую популярная музыка имеет над ним. Запоминающаяся, непрекращающаяся " Break The Night With Colour " – первый сингл альбома – вернула его в десятку лучших в Великобритании; с вокальными сэмплами и зловещим струнным сопровождением, заглавная композиция звучит мощно, увенчанная страстным вокалом. " Sweet Brother Malcolm " – одна из самых трогательных песен Эшкрофта, вдохновленная цветами и памятными вещами, которые собираются на фонарных столбах в пригородах после трагического события.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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