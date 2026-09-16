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Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка

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Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка - фото 1
Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка - фото 2
Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
Like An Old Fashioned Waltz
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка - фото 1
  • Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка - фото 2
  • Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715770
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0805520240086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
Like An Old Fashioned Waltz
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Solo, Like An Old Fashioned Waltz, Whispering Grass, Friends, Carnival, Dark The Night, At The End Of The Day, Until The Real Thing Comes Along, No End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Solo, Like An Old Fashioned Waltz, Whispering Grass, Friends, Carnival, Dark The Night, At The End Of The Day, Until The Real Thing Comes Along, No End

Отзывы о товаре Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0805520240086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
Like An Old Fashioned Waltz
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Solo, Like An Old Fashioned Waltz, Whispering Grass, Friends, Carnival, Dark The Night, At The End Of The Day, Until The Real Thing Comes Along, No End
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Solo, Like An Old Fashioned Waltz, Whispering Grass, Friends, Carnival, Dark The Night, At The End Of The Day, Until The Real Thing Comes Along, No End
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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