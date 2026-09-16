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Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка

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Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка - фото 1
Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка - фото 2
Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка - фото 3
Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
Sandy
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка - фото 1
  • Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка - фото 2
  • Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка - фото 3
  • Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715772
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0805520240079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
Sandy
Жанр
Кантри
Трек-лист
IT'LL TAKE A LONG TIME, SWEET ROSEMARY, FOR NOBODY TO HEAR, TOMORROW IS A LONG TIME, QUIET JOYS OF BROTHERHOOD, LISTEN, LISTEN, THE LADY, BUSHES AND BRIARS, IT SUITS ME WELL, THE MUSIC WEAVER
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка

Свежее виниловое переиздание альбома Sandy фолк-певицы Sandy Denny, вышло в 2013 году. Вторая сольная студийная работа была записана в 1972 году, продюсером выступил Тревор Лукас — будущий муж певицы. Альбом сильно отличался от всего, что Сэнди исполняла в группе Fairport Convention, появились яркие нотки кантри-музыки. Sandy Denny родилась в 1947 году в Великобритании и умерла в 1978. Популярность получила как участница коллектива Fairport Convention. Также росту известности способствовал дуэт с Робертом Плантом (композиция «The Battle of Evermore» с альбома «Led Zeppelin IV»). Британский журнал Melody Maker дважды (1971—1972) признавал Сэнди «лучшей певицей Великобритании».

Отзывы о товаре Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0805520240079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandy Denny
Альбом (сингл)
Sandy
Жанр
Кантри
Трек-лист
IT'LL TAKE A LONG TIME, SWEET ROSEMARY, FOR NOBODY TO HEAR, TOMORROW IS A LONG TIME, QUIET JOYS OF BROTHERHOOD, LISTEN, LISTEN, THE LADY, BUSHES AND BRIARS, IT SUITS ME WELL, THE MUSIC WEAVER
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Свежее виниловое переиздание альбома Sandy фолк-певицы Sandy Denny, вышло в 2013 году. Вторая сольная студийная работа была записана в 1972 году, продюсером выступил Тревор Лукас — будущий муж певицы. Альбом сильно отличался от всего, что Сэнди исполняла в группе Fairport Convention, появились яркие нотки кантри-музыки. Sandy Denny родилась в 1947 году в Великобритании и умерла в 1978. Популярность получила как участница коллектива Fairport Convention. Также росту известности способствовал дуэт с Робертом Плантом (композиция «The Battle of Evermore» с альбома «Led Zeppelin IV»). Британский журнал Melody Maker дважды (1971—1972) признавал Сэнди «лучшей певицей Великобритании».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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