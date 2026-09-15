Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Songs From The Sparkle Lounge
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 667182
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3 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMC
Barcode
[0602508180064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Songs From The Sparkle Lounge
Трек-лист
Go, Nine Lives, Cmon Cmon, Love, Tomorrow, Cruise Control, Hallucinate, Only the Good Die Young, Bad Actress, Come Undone Gotta Let It Go
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка
Переиздание альбома 2008.. Десятый студийный альбом английской рок-группы Def Leppard. Он был выпущен 25 апреля 2008 года в Европе и 29 апреля в Северной Америке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMC
Barcode
[0602508180064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Songs From The Sparkle Lounge
Трек-лист
Go, Nine Lives, Cmon Cmon, Love, Tomorrow, Cruise Control, Hallucinate, Only the Good Die Young, Bad Actress, Come Undone Gotta Let It Go
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Переиздание альбома 2008.. Десятый студийный альбом английской рок-группы Def Leppard. Он был выпущен 25 апреля 2008 года в Европе и 29 апреля в Северной Америке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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