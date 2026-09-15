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Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка

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Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка - фото 1
Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка - фото 2
Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oh Wonder
Альбом (сингл)
22 Make
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка - фото 1
  • Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка - фото 2
  • Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602438343478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oh Wonder
Альбом (сингл)
22 Make
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Make, Magnificent, True Romance, Little Tigers, Friendsx, Sweet Disaster, Apollo, F*ck It I Love You, 365, Stop Waiting, Say Something
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Make, Magnificent, True Romance, Little Tigers, Friendsx, Sweet Disaster, Apollo, F*ck It I Love You, 365, Stop Waiting, Say Something

Отзывы о товаре Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602438343478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Oh Wonder
Альбом (сингл)
22 Make
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Make, Magnificent, True Romance, Little Tigers, Friendsx, Sweet Disaster, Apollo, F*ck It I Love You, 365, Stop Waiting, Say Something
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Make, Magnificent, True Romance, Little Tigers, Friendsx, Sweet Disaster, Apollo, F*ck It I Love You, 365, Stop Waiting, Say Something
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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