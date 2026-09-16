Santana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SUPERNATURAL
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 707949
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028292313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SUPERNATURAL
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
(Da Le) Yaleo, Love Of My Life, Put Your Lights On, Africa Bamba, Smooth, Do You Like The Way, Maria Maria, Migra, Coraz?n Espiando, Wishing It Was, El Farol, Primavera, The Calling
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Santana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая пластинка
Supernatural — восемнадцатый студийный альбом американской рок-группы Santana, возглавляемой гитаристом Карлосом Сантаной, выпущенный в 1999 году. Издание на цветном виниле.. На церемонии вручения премии Грэмми 2000 года альбом Supernatural получил девять премий Грэмми, побив рекорд, установленный Thriller Майкла Джексона как самый почитаемый альбом. В их число входили «Альбом года», сделав Карлоса Сантану первым испаноязычным победителем, и «Лучший рок-альбом». Supernatural — самый продаваемый альбом Сантаны на сегодняшний день, самый продаваемый альбом испаноязычного исполнителя в истории музыки и один из самых продаваемых альбомов всех времен продано около 30 миллионов копий по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028292313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SUPERNATURAL
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
(Da Le) Yaleo, Love Of My Life, Put Your Lights On, Africa Bamba, Smooth, Do You Like The Way, Maria Maria, Migra, Coraz?n Espiando, Wishing It Was, El Farol, Primavera, The Calling
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Supernatural — восемнадцатый студийный альбом американской рок-группы Santana, возглавляемой гитаристом Карлосом Сантаной, выпущенный в 1999 году. Издание на цветном виниле.. На церемонии вручения премии Грэмми 2000 года альбом Supernatural получил девять премий Грэмми, побив рекорд, установленный Thriller Майкла Джексона как самый почитаемый альбом. В их число входили «Альбом года», сделав Карлоса Сантану первым испаноязычным победителем, и «Лучший рок-альбом». Supernatural — самый продаваемый альбом Сантаны на сегодняшний день, самый продаваемый альбом испаноязычного исполнителя в истории музыки и один из самых продаваемых альбомов всех времен продано около 30 миллионов копий по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Santana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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