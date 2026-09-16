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Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка

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Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 1
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 2
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 3
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 4
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 5
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 6
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 7
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 8
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 9
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 10
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 11
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 12
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 13
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 14
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 15
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 1
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 2
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 3
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 4
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 5
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 6
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 7
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 8
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 9
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 10
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 11
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 12
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 13
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 14
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 15
  • Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029462913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Little Bird, Walking On Broken Glass, Why, No More "I Love You's", Precious, A Whiter Shade Of Pale, A Thousand Beautiful Things, Sing, Pavement Cracks, Love Song For A Vampire, Cold, Dark Road, Pattern Of My Life, Shining Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка

The Annie Lennox Collection — первый альбом лучших хитов шотландской певицы Энни Леннокс. Он был выпущен в 2009 году и включал два совершенно новых трека: "Shining Light", первоначально песня Ash, и кавер-версию би-сайда Кина "Closer Now", переименованную в "Pattern of My Life". Завершив контракт с Sony BMG, Леннокс выпустила этот сборник. Альбом «Annie Lennox Collection» дебютировал на втором месте в британском чарте альбомов, став пятым сольным альбомом Леннокс, попавшим в топ-10, и четвёртым альбомом, вошедшим в тройку лучших. Он продержался семь недель в топ-10 и 25 недель в топ-100. В США альбом достиг 34-го места в чарте Billboard 200. Обложку альбома создал канадский рок-певец Брайан Адамс.



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029462913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Little Bird, Walking On Broken Glass, Why, No More "I Love You's", Precious, A Whiter Shade Of Pale, A Thousand Beautiful Things, Sing, Pavement Cracks, Love Song For A Vampire, Cold, Dark Road, Pattern Of My Life, Shining Light
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Annie Lennox Collection — первый альбом лучших хитов шотландской певицы Энни Леннокс. Он был выпущен в 2009 году и включал два совершенно новых трека: "Shining Light", первоначально песня Ash, и кавер-версию би-сайда Кина "Closer Now", переименованную в "Pattern of My Life". Завершив контракт с Sony BMG, Леннокс выпустила этот сборник. Альбом «Annie Lennox Collection» дебютировал на втором месте в британском чарте альбомов, став пятым сольным альбомом Леннокс, попавшим в топ-10, и четвёртым альбомом, вошедшим в тройку лучших. Он продержался семь недель в топ-10 и 25 недель в топ-100. В США альбом достиг 34-го места в чарте Billboard 200. Обложку альбома создал канадский рок-певец Брайан Адамс.


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Annie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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