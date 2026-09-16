Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Je veux qu'il revienne (Stereo Mix), Tu n'as qu'un mot a dire (Stereo Mix), Tu ne dis rien (Stereo Mix), Et meme. (Stereo Mix -), Pourtant tu m'aimes (Stereo Mix), Pars (Stereo Mix), Je n'attends plus personne (Stereo Mix), La nuit est sur la ville (Stereo Mix), Pas gentille (Stereo Mix), Dans le monde entier (Stereo Mix), Nous etions amies (Stereo Mix), Mon amie la rose (Stereo Mix), Jaloux (Stereo Mix), On se quitte toujours (Stereo Mix), C'est la premiere fois (Stereo Mix 2025), Et meme. (Stereo Mix 2025 - Version single), Tout me ramene a toi (Stereo Mix 2025), C'est le passe (Stereo Mix 2025), Apprends-le moi (Stereo Mix 2025), La nuit est sur la ville (Live Paris 01/08/1965), Mon amie ia rose (Live Lille 12/10/1965), Dans le monde entier (Live Paris 01/08/1965)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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