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Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка

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Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка - фото 1
Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
MON AMIE LA ROSE
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка - фото 1
  • Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029083019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
MON AMIE LA ROSE
Жанр
Шансон
Трек-лист
Je veux qu'il revienne (Stereo Mix), Tu n'as qu'un mot a dire (Stereo Mix), Tu ne dis rien (Stereo Mix), Et meme... (Stereo Mix -), Pourtant tu m'aimes (Stereo Mix), Pars (Stereo Mix), Je n'attends plus personne (Stereo Mix), La nuit est sur la ville (Stereo Mix), Pas gentille (Stereo Mix), Dans le monde entier (Stereo Mix), Nous etions amies (Stereo Mix), Mon amie la rose (Stereo Mix), Jaloux (Stereo Mix), On se quitte toujours (Stereo Mix), C'est la premiere fois (Stereo Mix 2025), Et meme...
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Je veux qu'il revienne (Stereo Mix), Tu n'as qu'un mot a dire (Stereo Mix), Tu ne dis rien (Stereo Mix), Et meme. (Stereo Mix -), Pourtant tu m'aimes (Stereo Mix), Pars (Stereo Mix), Je n'attends plus personne (Stereo Mix), La nuit est sur la ville (Stereo Mix), Pas gentille (Stereo Mix), Dans le monde entier (Stereo Mix), Nous etions amies (Stereo Mix), Mon amie la rose (Stereo Mix), Jaloux (Stereo Mix), On se quitte toujours (Stereo Mix), C'est la premiere fois (Stereo Mix 2025), Et meme. (Stereo Mix 2025 - Version single), Tout me ramene a toi (Stereo Mix 2025), C'est le passe (Stereo Mix 2025), Apprends-le moi (Stereo Mix 2025), La nuit est sur la ville (Live Paris 01/08/1965), Mon amie ia rose (Live Lille 12/10/1965), Dans le monde entier (Live Paris 01/08/1965)



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029083019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
MON AMIE LA ROSE
Жанр
Шансон
Трек-лист
Je veux qu'il revienne (Stereo Mix), Tu n'as qu'un mot a dire (Stereo Mix), Tu ne dis rien (Stereo Mix), Et meme... (Stereo Mix -), Pourtant tu m'aimes (Stereo Mix), Pars (Stereo Mix), Je n'attends plus personne (Stereo Mix), La nuit est sur la ville (Stereo Mix), Pas gentille (Stereo Mix), Dans le monde entier (Stereo Mix), Nous etions amies (Stereo Mix), Mon amie la rose (Stereo Mix), Jaloux (Stereo Mix), On se quitte toujours (Stereo Mix), C'est la premiere fois (Stereo Mix 2025), Et meme...
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Je veux qu'il revienne (Stereo Mix), Tu n'as qu'un mot a dire (Stereo Mix), Tu ne dis rien (Stereo Mix), Et meme. (Stereo Mix -), Pourtant tu m'aimes (Stereo Mix), Pars (Stereo Mix), Je n'attends plus personne (Stereo Mix), La nuit est sur la ville (Stereo Mix), Pas gentille (Stereo Mix), Dans le monde entier (Stereo Mix), Nous etions amies (Stereo Mix), Mon amie la rose (Stereo Mix), Jaloux (Stereo Mix), On se quitte toujours (Stereo Mix), C'est la premiere fois (Stereo Mix 2025), Et meme. (Stereo Mix 2025 - Version single), Tout me ramene a toi (Stereo Mix 2025), C'est le passe (Stereo Mix 2025), Apprends-le moi (Stereo Mix 2025), La nuit est sur la ville (Live Paris 01/08/1965), Mon amie ia rose (Live Lille 12/10/1965), Dans le monde entier (Live Paris 01/08/1965)


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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