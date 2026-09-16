Top.Mail.Ru
OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка - фото 1
OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка - фото 2
OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Washington Kamasi)
Альбом (сингл)
Lazarus
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720292
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029333213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Washington Kamasi)
Альбом (сингл)
Lazarus
Жанр
Fusion
Трек-лист
Lazarus, Vortex, Relativity, Magical Distance, Lie in Memory, Follower's Dream, Sageness, Hard Way to Wonder, Сold Slaw, Discovery, Rumor Has It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка

Джазовый саксофонист Камаси Вашингтон исполнил часть энергичного саундтрека к аниме-сериалу «Лазарь» Синъитиро Ватанабэ. Одиннадцать композиций Камаси Вашингтона, общей продолжительностью 80 минут, сочетают в себе мощный джазовый фьюжн с кинематографической драмой и сопровождают динамичные сцены гонки Акселя со временем. Это коллекционное издание на двух виниловых пластинках выпущено на матовом сером виниле. «Лазарь», знаменующий возвращение Ватанабэ к жанру научной фантастики, — захватывающий триллер о чудодейственном лекарстве Хапна, которое, предположительно, избавляет любого, кто его примет, от боли. Однако позже выясняется, что у Хапны есть фатальный эффект: все, кто его принял, погибнут. Всего за тридцать дней до спасения человечества группа агентов должна найти вакцину, прежде чем всё будет потеряно. Три известных артиста: Камаси Вашингтон, Bonobo и Floating Points, представили по одному полноформатному альбому для сериала легендарного Синъитиро Ватанабэ, знаменитого режиссера, снявшего «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и другие культовые классические фильмы.

Отзывы о товаре OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029333213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Washington Kamasi)
Альбом (сингл)
Lazarus
Жанр
Fusion
Трек-лист
Lazarus, Vortex, Relativity, Magical Distance, Lie in Memory, Follower's Dream, Sageness, Hard Way to Wonder, Сold Slaw, Discovery, Rumor Has It
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Джазовый саксофонист Камаси Вашингтон исполнил часть энергичного саундтрека к аниме-сериалу «Лазарь» Синъитиро Ватанабэ. Одиннадцать композиций Камаси Вашингтона, общей продолжительностью 80 минут, сочетают в себе мощный джазовый фьюжн с кинематографической драмой и сопровождают динамичные сцены гонки Акселя со временем. Это коллекционное издание на двух виниловых пластинках выпущено на матовом сером виниле. «Лазарь», знаменующий возвращение Ватанабэ к жанру научной фантастики, — захватывающий триллер о чудодейственном лекарстве Хапна, которое, предположительно, избавляет любого, кто его примет, от боли. Однако позже выясняется, что у Хапны есть фатальный эффект: все, кто его принял, погибнут. Всего за тридцать дней до спасения человечества группа агентов должна найти вакцину, прежде чем всё будет потеряно. Три известных артиста: Камаси Вашингтон, Bonobo и Floating Points, представили по одному полноформатному альбому для сериала легендарного Синъитиро Ватанабэ, знаменитого режиссера, снявшего «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и другие культовые классические фильмы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...