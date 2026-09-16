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Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка

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Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка - фото 4
Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Blondie
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка - фото 1
  • Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка - фото 2
  • Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка - фото 3
  • Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка - фото 4
  • Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706925
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0600753550328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Blondie
Трек-лист
X Offender, Little Girl Lies, In The Flesh, Look Good In Blue, In The Sun A Shark In Jets Clothing, Man Overboard, Rip Her To Shreads, Rifle Range, Kung Fu Girls, The Attack Of The Giant Ants
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка

Blondie – дебютная студийная работа Blondie, впервые изданная в 1976 году. В Австралии пластинка заняла 14 место, а песня «In the Flesh» вошла в Топ-3. Альбом был замечен и в Великобритании (75-ая строчка), где коллектив начал приобретать популярность. На фоне успеха пластинки на следующий год группа получила предложение выступить на разогреве у самого Iggy Pop’а. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.

Отзывы о товаре Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0600753550328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Blondie
Трек-лист
X Offender, Little Girl Lies, In The Flesh, Look Good In Blue, In The Sun A Shark In Jets Clothing, Man Overboard, Rip Her To Shreads, Rifle Range, Kung Fu Girls, The Attack Of The Giant Ants
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Blondie – дебютная студийная работа Blondie, впервые изданная в 1976 году. В Австралии пластинка заняла 14 место, а песня «In the Flesh» вошла в Топ-3. Альбом был замечен и в Великобритании (75-ая строчка), где коллектив начал приобретать популярность. На фоне успеха пластинки на следующий год группа получила предложение выступить на разогреве у самого Iggy Pop’а. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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