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Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка

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Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 1
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 2
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 3
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 4
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 5
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 6
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 7
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 8
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 9
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 10
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
SILVER SIDE UP
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 1
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 2
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 3
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 4
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 5
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 6
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 7
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 8
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 9
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 10
  • Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 150287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция NICKELBACK
filter_none Товар входит в коллекцию NICKELBACK

Коллекция NICKELBACK


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227935078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
SILVER SIDE UP
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Never Again, How You Remind Me (Mix), Woke Up This Morning, Too Bad, Just For, Hollywood, Money Bought, Where Do I Hide, Hangnail, Good Times Gone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка

Track List

A1Never Again4:20
A2How You Remind Me3:43
A3Woke Up This Morning3:50
A4Too Bad3:52
A5Just For4:03
B1Hollywood3:04
B2Money Bought3:24
B3Where Do I Hide3:38
B4Hangnail3:54
B5Good Times Gone5:18

Отзывы о товаре Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227935078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
SILVER SIDE UP
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Never Again, How You Remind Me (Mix), Woke Up This Morning, Too Bad, Just For, Hollywood, Money Bought, Where Do I Hide, Hangnail, Good Times Gone
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Never Again4:20
A2How You Remind Me3:43
A3Woke Up This Morning3:50
A4Too Bad3:52
A5Just For4:03
B1Hollywood3:04
B2Money Bought3:24
B3Where Do I Hide3:38
B4Hangnail3:54
B5Good Times Gone5:18
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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