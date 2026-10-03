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0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка

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0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка - фото 1
0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка - фото 2
0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка - фото 3
0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка - фото 4
0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
HARRY STYLES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка - фото 1
  • 0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка - фото 2
  • 0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка - фото 3
  • 0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка - фото 4
  • 0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424588
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STYLES, HARRY
filter_none Товар входит в коллекцию STYLES, HARRY

Коллекция STYLES, HARRY


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854390310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
HARRY STYLES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Meet Me in the Hallway, Sign of the Times, Carolina, Two Ghosts, Sweet Creature, Only Angel, Kiwi, Ever Since New York, Woman, From the Dining Table
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка

Дебютный альбом ГАРРИ СТАЙЛЗА, участника самого популярного бойз-бэнда в мире One Direction, выпущенный в мае 2017 года. Издание альбома на 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре 0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854390310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
HARRY STYLES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Meet Me in the Hallway, Sign of the Times, Carolina, Two Ghosts, Sweet Creature, Only Angel, Kiwi, Ever Since New York, Woman, From the Dining Table
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом ГАРРИ СТАЙЛЗА, участника самого популярного бойз-бэнда в мире One Direction, выпущенный в мае 2017 года. Издание альбома на 180-граммовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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