Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.12.2019
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
FINE LINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 388184
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5 490 руб.
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Коллекция STYLES, HARRY
Коллекция STYLES, HARRY
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитStyles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в Сплит0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.12.2019
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
FINE LINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Golden
|A2
|Watermelon Sugar
|A3
|Adore You
|A4
|Lights Up
|B1
|Cherry
|B2
|Falling
|B3
|To Be So Lonely
|B4
|She
|C1
|Sunflower, Vol. 6
|C2
|Canyon Moon
|C3
|Treat People With Kindness
|D1
|Fine Line
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.12.2019
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
FINE LINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Track List
|A1
|Golden
|A2
|Watermelon Sugar
|A3
|Adore You
|A4
|Lights Up
|B1
|Cherry
|B2
|Falling
|B3
|To Be So Lonely
|B4
|She
|C1
|Sunflower, Vol. 6
|C2
|Canyon Moon
|C3
|Treat People With Kindness
|D1
|Fine Line
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Достоинства:
Нравится альбом от и до!
Комментарий:
Доставка в срок. пластинка новая, без повреждений, пластинки ровные. Ценой и качеством доволен.
Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - стоимость товара 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка
Достоинства:
Нравится альбом от и до!
Комментарий:
Доставка в срок. пластинка новая, без повреждений, пластинки ровные. Ценой и качеством доволен.