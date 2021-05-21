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Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 1
Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 2
Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 3
Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 4
Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 5
Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 6
Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 7
Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.12.2019
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
FINE LINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 1
  • Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 2
  • Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 3
  • Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 4
  • Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 5
  • Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 6
  • Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 7
  • Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STYLES, HARRY
filter_none Товар входит в коллекцию STYLES, HARRY

Коллекция STYLES, HARRY


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.12.2019
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
FINE LINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка

Track List

A1Golden
A2Watermelon Sugar
A3Adore You
A4Lights Up
B1Cherry
B2Falling
B3To Be So Lonely
B4She
C1Sunflower, Vol. 6
C2Canyon Moon
C3Treat People With Kindness
D1Fine Line

Отзывы о товаре Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка

21.05.2021
Рустам

Достоинства:
Нравится альбом от и до!

Комментарий:
Доставка в срок. пластинка новая, без повреждений, пластинки ровные. Ценой и качеством доволен.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.12.2019
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
FINE LINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание

Track List

A1Golden
A2Watermelon Sugar
A3Adore You
A4Lights Up
B1Cherry
B2Falling
B3To Be So Lonely
B4She
C1Sunflower, Vol. 6
C2Canyon Moon
C3Treat People With Kindness
D1Fine Line
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.05.2021
Рустам

Достоинства:
Нравится альбом от и до!

Комментарий:
Доставка в срок. пластинка новая, без повреждений, пластинки ровные. Ценой и качеством доволен.


Styles, Harry, Fine Line (0194397051414) виниловая пластинка - стоимость товара 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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