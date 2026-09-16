Top.Mail.Ru
Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка - фото 1
Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка - фото 2
Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Malia
Альбом (сингл)
One Grass Skirt To London
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка - фото 1
  • Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка - фото 2
  • Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759191018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Malia
Альбом (сингл)
One Grass Skirt To London
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Way We Were, Pure Imagination, Suicide Is Painless, I Have Nothing, I Follow Rivers, Take My Breath Away, Everybody Is Talkin', Love Me Tender, Maniac, Eyes Without Face, When I'm Cleaning Windows, Wand'rin' Star, Out Here On My Own, Dambala
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка

One Grass Skirt To London — новый студийный альбом певицы Malia, это путешествие длиной 8200 километров из Малави в Лондон, куда она эмигрировала в подростковом возрасте. Издание на виниле. 14 тщательно отобранных песен на этом альбоме имеют для певицы неоценимую личную ценность. Мягкий джаз, гламурный романс, электропоп, соул, баллады, мюзик-холл, госпел-блюз и даже регги в удивительной версии "Wand'rin' Star" Ли Марвина - Малии всё удается естественно. То, что она передает в этих 14 песнях, — это решающие моменты ее жизни, сильные эмоции, интимные откровения, которые она пережила в полумраке кинотеатров Блантайра (Малави), Патни в Южном Лондоне или перед семейным телевизором. Через музыку к фильму она также отдает трогательную дань уважения своему отцу в песне «When I'm Cleaning Windows», созданной Джорджем Формби в 1936 году для фильма Keep Your Seat Please. «За каждой из этих песен стоит либо воспоминание, либо личный опыт, либо возможность передать часть себя. Я знаю, что этот альбом охватывает разные жанры. Но если он призван передать определенный образ меня, то это образ влюбленного в музыку в самом широком смысле этого слова. Если музыкальное произведение трогает и волнует меня, неважно, к какому жанру оно принадлежит». Как обычно, она опиралась на трио, состоящее из пианиста Александра Саада, басиста Жана-Даниэля Ботта и барабанщика Лорана Сериеса, с которыми Малия работала со времен Black Orchid. Вместе с ними ей удается сделать этот альбом одним из самых личных в ее дискографии.

Отзывы о товаре Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759191018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Malia
Альбом (сингл)
One Grass Skirt To London
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Way We Were, Pure Imagination, Suicide Is Painless, I Have Nothing, I Follow Rivers, Take My Breath Away, Everybody Is Talkin', Love Me Tender, Maniac, Eyes Without Face, When I'm Cleaning Windows, Wand'rin' Star, Out Here On My Own, Dambala
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
One Grass Skirt To London — новый студийный альбом певицы Malia, это путешествие длиной 8200 километров из Малави в Лондон, куда она эмигрировала в подростковом возрасте. Издание на виниле. 14 тщательно отобранных песен на этом альбоме имеют для певицы неоценимую личную ценность. Мягкий джаз, гламурный романс, электропоп, соул, баллады, мюзик-холл, госпел-блюз и даже регги в удивительной версии "Wand'rin' Star" Ли Марвина - Малии всё удается естественно. То, что она передает в этих 14 песнях, — это решающие моменты ее жизни, сильные эмоции, интимные откровения, которые она пережила в полумраке кинотеатров Блантайра (Малави), Патни в Южном Лондоне или перед семейным телевизором. Через музыку к фильму она также отдает трогательную дань уважения своему отцу в песне «When I'm Cleaning Windows», созданной Джорджем Формби в 1936 году для фильма Keep Your Seat Please. «За каждой из этих песен стоит либо воспоминание, либо личный опыт, либо возможность передать часть себя. Я знаю, что этот альбом охватывает разные жанры. Но если он призван передать определенный образ меня, то это образ влюбленного в музыку в самом широком смысле этого слова. Если музыкальное произведение трогает и волнует меня, неважно, к какому жанру оно принадлежит». Как обычно, она опиралась на трио, состоящее из пианиста Александра Саада, басиста Жана-Даниэля Ботта и барабанщика Лорана Сериеса, с которыми Малия работала со времен Black Orchid. Вместе с ними ей удается сделать этот альбом одним из самых личных в ее дискографии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...