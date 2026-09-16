Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Mutineer
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 721997
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5 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497821617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Mutineer
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Seminole Bingo, Something Bad Happened to a Clown, Similar to Rain, The Indifference of Heaven, Jesus Was a Cross Maker, Poisonous Lookalike, Piano Fighter, Rottweiler Blues, Monkey Wash Donkey Rinse, Mutineer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seminole Bingo, Something Bad Happened to a Clown, Similar to Rain, The Indifference of Heaven, Jesus Was a Cross Maker, Poisonous Lookalike, Piano Fighter, Rottweiler Blues, Monkey Wash Donkey Rinse, Mutineer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497821617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Mutineer
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Seminole Bingo, Something Bad Happened to a Clown, Similar to Rain, The Indifference of Heaven, Jesus Was a Cross Maker, Poisonous Lookalike, Piano Fighter, Rottweiler Blues, Monkey Wash Donkey Rinse, Mutineer
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seminole Bingo, Something Bad Happened to a Clown, Similar to Rain, The Indifference of Heaven, Jesus Was a Cross Maker, Poisonous Lookalike, Piano Fighter, Rottweiler Blues, Monkey Wash Donkey Rinse, Mutineer
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Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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