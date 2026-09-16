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Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка

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Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка - фото 1
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка - фото 2
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка - фото 3
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Drake, Partynextdoor
Альбом (сингл)
$ome $exy $ongs 4 U
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка - фото 1
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка - фото 2
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка - фото 3
  • Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707942
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0808391281561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Drake, Partynextdoor
Альбом (сингл)
$ome $exy $ongs 4 U
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Tower, Moth Balls, Something About You, Crying in Chanel, Spider-Man Superman, Deeper, Small Town Fame, Pimmie’s Dilemma, Brian Steele, Gimme A Hug, Raining in Houston, Lasers, Meet Your Padre, Nokia, Die Trying, Somebody Loves Me, Celibacy, Omw, Glorious, When He’s Gone, Greedy
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка

«$ome $exy $ongs 4 U» — это уникальный совместный альбом Дрейка и PartyNextDoor, сотканный из страстных ритмов R&B с нотками энергичного хип-хопа.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0808391281561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Drake, Partynextdoor
Альбом (сингл)
$ome $exy $ongs 4 U
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Tower, Moth Balls, Something About You, Crying in Chanel, Spider-Man Superman, Deeper, Small Town Fame, Pimmie’s Dilemma, Brian Steele, Gimme A Hug, Raining in Houston, Lasers, Meet Your Padre, Nokia, Die Trying, Somebody Loves Me, Celibacy, Omw, Glorious, When He’s Gone, Greedy
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«$ome $exy $ongs 4 U» — это уникальный совместный альбом Дрейка и PartyNextDoor, сотканный из страстных ритмов R&B с нотками энергичного хип-хопа.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Drake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (0808391281561) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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