David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Northern Lights
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
В наличии
Код товара: 718087
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4 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005653009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Northern Lights
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Until We Sleep, All Lovers Are Deranged, There's No Way Out of Here, Love On the Air, Mihalis, Cruise, Short and Sweet, Run Like Hell, Out of the Blue, Let's Get Metaphysical, You Know I'm Right
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Until We Sleep, All Lovers Are Deranged, There's No Way Out of Here, Love On the Air, Mihalis, Cruise, Short and Sweet, Run Like Hell, Out of the Blue, Let's Get Metaphysical, You Know I'm Right
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005653009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Northern Lights
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Until We Sleep, All Lovers Are Deranged, There's No Way Out of Here, Love On the Air, Mihalis, Cruise, Short and Sweet, Run Like Hell, Out of the Blue, Let's Get Metaphysical, You Know I'm Right
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Until We Sleep, All Lovers Are Deranged, There's No Way Out of Here, Love On the Air, Mihalis, Cruise, Short and Sweet, Run Like Hell, Out of the Blue, Let's Get Metaphysical, You Know I'm Right
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Купить David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка - по цене 4850 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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