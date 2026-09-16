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Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка

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Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка - фото 1
Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка - фото 2
Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка - фото 3
Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
Pink Elephant
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка - фото 1
  • Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка - фото 2
  • Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка - фото 3
  • Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707939
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029030211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
Pink Elephant
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Open Your Heart or Die Trying, Pink Elephant, Year of the Snake, Circle of Trust, Alien Nation, Beyond Salvation, Ride or Die, I Love Her Shadow, She Cries Diamond Rain, Stuck in My Head
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка

Студийный альбом канадской инди-рок-группы Arcade Fire, который выйдет в мае 2025 года. Pink Elephant, состоящий из 10 песен, является седьмым студийным альбомом Arcade Fire. Группа вернулась в свою собственную студию в Новом Орлеане для написания и записи сессий - вместе с канадским продюсером, удостоенным премии Грэмми, Дэниелом Лануа (U2, The Killers, Боб Дилан, Питер Гэбриел и Нил Янг и другие). Pink Elephant следует за получившим признание критиков альбомом WE, выпущенным в 2022 году, который был номинирован на звание лучшего альтернативного альбома на 65-й церемонии вручения премии Грэмми. Arcade Fire — канадская инди-рок-группа, образованная супружеским дуэтом Уин Батлер и Реджин Шассан в 2003 году в Монреале, Квебек, и исполняющая экспериментальный рок с элементами арт-рока, пост-панка и барокко-попа. Используя, наряду с традиционными инструментами, аккордеон, арфу и струнные, группа практикует концерты-хэппенинги, в ходе которых импровизирует, временами выводя тысячные толпы зрителей на улицы и в парки.

Отзывы о товаре Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029030211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
Pink Elephant
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Open Your Heart or Die Trying, Pink Elephant, Year of the Snake, Circle of Trust, Alien Nation, Beyond Salvation, Ride or Die, I Love Her Shadow, She Cries Diamond Rain, Stuck in My Head
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Студийный альбом канадской инди-рок-группы Arcade Fire, который выйдет в мае 2025 года. Pink Elephant, состоящий из 10 песен, является седьмым студийным альбомом Arcade Fire. Группа вернулась в свою собственную студию в Новом Орлеане для написания и записи сессий - вместе с канадским продюсером, удостоенным премии Грэмми, Дэниелом Лануа (U2, The Killers, Боб Дилан, Питер Гэбриел и Нил Янг и другие). Pink Elephant следует за получившим признание критиков альбомом WE, выпущенным в 2022 году, который был номинирован на звание лучшего альтернативного альбома на 65-й церемонии вручения премии Грэмми. Arcade Fire — канадская инди-рок-группа, образованная супружеским дуэтом Уин Батлер и Реджин Шассан в 2003 году в Монреале, Квебек, и исполняющая экспериментальный рок с элементами арт-рока, пост-панка и барокко-попа. Используя, наряду с традиционными инструментами, аккордеон, арфу и струнные, группа практикует концерты-хэппенинги, в ходе которых импровизирует, временами выводя тысячные толпы зрителей на улицы и в парки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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