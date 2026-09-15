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Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка

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Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 1
Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 2
Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 3
Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 4
Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 5
Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Blunderbuss
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 2
  • Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 3
  • Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 4
  • Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 5
  • Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652513
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Man Records
Barcode
[0886919599312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Blunderbuss
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Missing Pieces, Sixteen Saltines, Freedom At 21, Love Interruption, Blunderbuss, Hypocritical Kiss, Weep Themselves To Sleep, Im Shakin, Trash Tongue Talker, Hip (Eponymous) Poor Boy, I Guess I Should Go To Sleep, On And On And On, Take Me With You When You Go Top Yourself (Bluegrass Version), Carolina Drama (Acoustic Mix), Love Interruption, On And On And On, Machine Gun Silhouette (Acoustic Mix), Blunderbuss, Hip (Eponymous) Poor Boy (Alternate Mix), I Guess I Should Go To Sleep (Alternate Mix
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка

Blunderbuss - переиздание дебютного студийного альбома американского музыканта Джека Уайта, вышедшего в 2012 году. Он дебютировал на первом месте в пяти странах и достиг топ-10 в десяти других странах. А также был сертифицирован как платиновый в Канаде и золотой по всему миру. Кроме того, релиз был номинирован на Грэмми в категориях Альбом года и Лучший рок-альбом, а сингл Freedom at 21 был номинирован на Лучшую рок-песню. Журнал Rolling Stone отнес Blunderbuss к тройке лучших альбомов 2012 года, написав, что каждый фальшивый поцелуй на диске ударяет как кувалда. Позже альбом попал в издание 2014 года книги 1001 альбом, который вы должны услышать, прежде чем умереть. Издание представлено на черном виниле. Джон Энтони Джек Уайт - американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, продюсер и актёр. Наибольшую известность получил как участник группы The White Stripes. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Джека Уайта на 17-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времён. В списке 2011 года он на 70-м месте. Дебютный альбом музыканта - Blunderbuss, вышел 24 апреля 2012 года. Второй студийный альбом - Lazaretto, был выпущен 10 июня 2014 года. Оба альбома удостоились высокой похвалы от музыкальных критиков и обрели широкий коммерческий успех.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Man Records
Barcode
[0886919599312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Blunderbuss
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Missing Pieces, Sixteen Saltines, Freedom At 21, Love Interruption, Blunderbuss, Hypocritical Kiss, Weep Themselves To Sleep, Im Shakin, Trash Tongue Talker, Hip (Eponymous) Poor Boy, I Guess I Should Go To Sleep, On And On And On, Take Me With You When You Go Top Yourself (Bluegrass Version), Carolina Drama (Acoustic Mix), Love Interruption, On And On And On, Machine Gun Silhouette (Acoustic Mix), Blunderbuss, Hip (Eponymous) Poor Boy (Alternate Mix), I Guess I Should Go To Sleep (Alternate Mix
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Blunderbuss - переиздание дебютного студийного альбома американского музыканта Джека Уайта, вышедшего в 2012 году. Он дебютировал на первом месте в пяти странах и достиг топ-10 в десяти других странах. А также был сертифицирован как платиновый в Канаде и золотой по всему миру. Кроме того, релиз был номинирован на Грэмми в категориях Альбом года и Лучший рок-альбом, а сингл Freedom at 21 был номинирован на Лучшую рок-песню. Журнал Rolling Stone отнес Blunderbuss к тройке лучших альбомов 2012 года, написав, что каждый фальшивый поцелуй на диске ударяет как кувалда. Позже альбом попал в издание 2014 года книги 1001 альбом, который вы должны услышать, прежде чем умереть. Издание представлено на черном виниле. Джон Энтони Джек Уайт - американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, продюсер и актёр. Наибольшую известность получил как участник группы The White Stripes. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Джека Уайта на 17-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времён. В списке 2011 года он на 70-м месте. Дебютный альбом музыканта - Blunderbuss, вышел 24 апреля 2012 года. Второй студийный альбом - Lazaretto, был выпущен 10 июня 2014 года. Оба альбома удостоились высокой похвалы от музыкальных критиков и обрели широкий коммерческий успех.
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Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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