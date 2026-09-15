Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка
Blunderbuss - переиздание дебютного студийного альбома американского музыканта Джека Уайта, вышедшего в 2012 году. Он дебютировал на первом месте в пяти странах и достиг топ-10 в десяти других странах. А также был сертифицирован как платиновый в Канаде и золотой по всему миру. Кроме того, релиз был номинирован на Грэмми в категориях Альбом года и Лучший рок-альбом, а сингл Freedom at 21 был номинирован на Лучшую рок-песню. Журнал Rolling Stone отнес Blunderbuss к тройке лучших альбомов 2012 года, написав, что каждый фальшивый поцелуй на диске ударяет как кувалда. Позже альбом попал в издание 2014 года книги 1001 альбом, который вы должны услышать, прежде чем умереть. Издание представлено на черном виниле. Джон Энтони Джек Уайт - американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, продюсер и актёр. Наибольшую известность получил как участник группы The White Stripes. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Джека Уайта на 17-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времён. В списке 2011 года он на 70-м месте. Дебютный альбом музыканта - Blunderbuss, вышел 24 апреля 2012 года. Второй студийный альбом - Lazaretto, был выпущен 10 июня 2014 года. Оба альбома удостоились высокой похвалы от музыкальных критиков и обрели широкий коммерческий успех.
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