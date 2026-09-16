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Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка

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Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 1
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 2
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 3
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 4
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 5
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 6
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 7
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 8
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 9
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Yes Album
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 4
  • Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 5
  • Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 6
  • Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 7
  • Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 8
  • Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 9
  • Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715222
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0081227378813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Yes Album
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, The Clap, Starship Trooper, Life Seeker, Disillusion, W?rm, I've Seen All Good People, Your Move, All Good People, A Venture, Perpetual Change
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка

Несмотря на хорошую репутацию концертной группы и два хорошо принятых альбома, Yes еще не добились коммерческого прорыва и охвата более широкой аудитории, которого уже добились другие группы на лейбле Atlantic. С приходом Стива Хоу в качестве гитариста, «The Yes Album» смог стать последним шагом на пути к завоеванию более широкой аудитории как в Европе, так и в Америке, представив более полную концепцию относительно возможностей студийной работы в сотрудничестве со звукорежиссером и сопродюсером Эдди Оффордом и материал, который можно было записать в студии с той же интенсивностью.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0081227378813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Yes Album
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, The Clap, Starship Trooper, Life Seeker, Disillusion, W?rm, I've Seen All Good People, Your Move, All Good People, A Venture, Perpetual Change
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Несмотря на хорошую репутацию концертной группы и два хорошо принятых альбома, Yes еще не добились коммерческого прорыва и охвата более широкой аудитории, которого уже добились другие группы на лейбле Atlantic. С приходом Стива Хоу в качестве гитариста, «The Yes Album» смог стать последним шагом на пути к завоеванию более широкой аудитории как в Европе, так и в Америке, представив более полную концепцию относительно возможностей студийной работы в сотрудничестве со звукорежиссером и сопродюсером Эдди Оффордом и материал, который можно было записать в студии с той же интенсивностью.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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