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OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка

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OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Last Of Us: Season 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636523
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588057915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Last Of Us: Season 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Last of Us, Get Out, All Gone, The Quarantine Zone, Don't Look, Forsaken, Breaching the Wall, Hope, Haven, Resolve, The Swarm, Long Long Time by Nick Offerman, It Can't Last (Sunset), Raiders, Longing, All Gone (Affliction), Vanishing Grace, All Gone (Purpose), All Gone (Isolation), Warning Signs, Salvation, Subterranean, The Last of Us (Prevail), Bravery, Survive, A Great Man, All Gone (Flashbacks), Never Let Me Down Again by Jessica Mazin, Left Behind (Together), Fleeting, Vanishing Grace
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка

Саундтрек к сериалу HBO "Последние из нас" основан на популярной музыке и саундскейпе одноименной видеоигры. Его авторами являются лауреат премии "Оскар" композитор Густаво Сантаолалла и Дэвид Флеминг. Интимный, гитарный саундскейп отражает эмоциональность серии и переносит слушателей в неопределенное путешествие по США в постапокалиптическом мире, спустя двадцать лет после того, как современная цивилизация была уничтожена эпидемией, вызванной грибком. Звуковое сопровождение дополнено композициями из сериала в исполнении Depeche Mode, Pearl Jam, Джессики Мазин и Ника Оффермана. Покупатели получат в подарок двойной винил зеленого и прозрачного цвета, двухсторонний постер с ключевыми иллюстрациями из сериала в глянцевом и мягком переплете с вкладышем, содержащим примечания Нила Дракманна, Крейга Мазина, Густаво Сантаолаллы и Дэвида Флеминга, а также изображения из сериала.

Отзывы о товаре OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588057915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Last Of Us: Season 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Last of Us, Get Out, All Gone, The Quarantine Zone, Don't Look, Forsaken, Breaching the Wall, Hope, Haven, Resolve, The Swarm, Long Long Time by Nick Offerman, It Can't Last (Sunset), Raiders, Longing, All Gone (Affliction), Vanishing Grace, All Gone (Purpose), All Gone (Isolation), Warning Signs, Salvation, Subterranean, The Last of Us (Prevail), Bravery, Survive, A Great Man, All Gone (Flashbacks), Never Let Me Down Again by Jessica Mazin, Left Behind (Together), Fleeting, Vanishing Grace
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к сериалу HBO "Последние из нас" основан на популярной музыке и саундскейпе одноименной видеоигры. Его авторами являются лауреат премии "Оскар" композитор Густаво Сантаолалла и Дэвид Флеминг. Интимный, гитарный саундскейп отражает эмоциональность серии и переносит слушателей в неопределенное путешествие по США в постапокалиптическом мире, спустя двадцать лет после того, как современная цивилизация была уничтожена эпидемией, вызванной грибком. Звуковое сопровождение дополнено композициями из сериала в исполнении Depeche Mode, Pearl Jam, Джессики Мазин и Ника Оффермана. Покупатели получат в подарок двойной винил зеленого и прозрачного цвета, двухсторонний постер с ключевыми иллюстрациями из сериала в глянцевом и мягком переплете с вкладышем, содержащим примечания Нила Дракманна, Крейга Мазина, Густаво Сантаолаллы и Дэвида Флеминга, а также изображения из сериала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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