Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Golden Doors 2
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 712205
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497813841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Golden Doors 2
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Touch Me, You Make Me Real, Tell All The People, Runnin' Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade, Ho!, Wild Child, Moonlight Drive, Horse Latitudes, Spanish Caravan, Five To One
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
Подборка песен из позднего творчества этой легендарной группы, сосредоточенная в основном на периоде альбома The Soft Parade. В сборник вошли такие песни, как «Touch Me», «Tell All The People», «Runnin' Blue», «Wishful Sinful» и «Wild Child», которые демонстрируют более экспериментальную и оркестровую позицию The Doors и подчеркивают их способность раздвигать границы рок-музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497813841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Golden Doors 2
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Touch Me, You Make Me Real, Tell All The People, Runnin' Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade, Ho!, Wild Child, Moonlight Drive, Horse Latitudes, Spanish Caravan, Five To One
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Подборка песен из позднего творчества этой легендарной группы, сосредоточенная в основном на периоде альбома The Soft Parade. В сборник вошли такие песни, как «Touch Me», «Tell All The People», «Runnin' Blue», «Wishful Sinful» и «Wild Child», которые демонстрируют более экспериментальную и оркестровую позицию The Doors и подчеркивают их способность раздвигать границы рок-музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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