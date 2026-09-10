Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Fallen Empires
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403108
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567954316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Fallen Empires
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ill Never Let Go, Called Out In The Dark, The Weight Of Love, This Isnt Everything You Are, The Garden Rules, Fallen Empires, Berlin, Lifening, York, In The End, Those Distant Bells, The Symphony, The President, Broken Bottles Form A Star (Prelude)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I'll Never Let Go
|A2
|Called Out In The Dark
|A3
|The Weight Of Love
|A4
|This Isn't Everything You Are
|B1
|The Garden Rules
|B2
|Fallen Empires
|B3
|Berlin
|B4
|Lifening
|C1
|New York
|C2
|In The End
|C3
|Those Distant Bells
|D1
|The Symphony
|D2
|The President
|D3
|Broken Bottles Form A Distant Star (Prelude)
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567954316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Fallen Empires
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ill Never Let Go, Called Out In The Dark, The Weight Of Love, This Isnt Everything You Are, The Garden Rules, Fallen Empires, Berlin, Lifening, York, In The End, Those Distant Bells, The Symphony, The President, Broken Bottles Form A Star (Prelude)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|I'll Never Let Go
|A2
|Called Out In The Dark
|A3
|The Weight Of Love
|A4
|This Isn't Everything You Are
|B1
|The Garden Rules
|B2
|Fallen Empires
|B3
|Berlin
|B4
|Lifening
|C1
|New York
|C2
|In The End
|C3
|Those Distant Bells
|D1
|The Symphony
|D2
|The President
|D3
|Broken Bottles Form A Distant Star (Prelude)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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