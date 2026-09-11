David Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
ChangesOneBowie
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98595
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295994082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
ChangesOneBowie
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Space Oddity, John, I'm Only Dancing, Changes, Ziggy Stardust, Suffragette City, The Jean Genie, Diamond Dogs, Rebel Rebel, Young Americans, Fame, Golden Years
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Space Oddity
|5:10
|A2
|John, I'm Only Dancing
|2:43
|A3
|Changes
|3:34
|A4
|Ziggy Stardust
|3:13
|A5
|Suffragette City
|3:20
|A6
|The Jean Genie
|4:04
|B1
|The Jean Genie
|5:58
|B2
|The Jean Genie
|4:25
|B3
|Young Americans
|5:07
|B4
|Fame
|4:10
|B5
|Golden Years
|3:55
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295994082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
ChangesOneBowie
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Space Oddity, John, I'm Only Dancing, Changes, Ziggy Stardust, Suffragette City, The Jean Genie, Diamond Dogs, Rebel Rebel, Young Americans, Fame, Golden Years
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Space Oddity
|5:10
|A2
|John, I'm Only Dancing
|2:43
|A3
|Changes
|3:34
|A4
|Ziggy Stardust
|3:13
|A5
|Suffragette City
|3:20
|A6
|The Jean Genie
|4:04
|B1
|The Jean Genie
|5:58
|B2
|The Jean Genie
|4:25
|B3
|Young Americans
|5:07
|B4
|Fame
|4:10
|B5
|Golden Years
|3:55
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